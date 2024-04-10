ПСБ запустил карту-электронное удостоверение «СВОи» для ветеранов боевых действий

Социальные гарантии для ветеранов боевых действий предусматривают различные федеральные и региональные налоговые льготы, льготы по пенсионному обеспечению, приоритетное медицинское и санаторно-курортное обслуживание, компенсацию расходов на коммунальные услуги, адресные денежные выплаты и другие государственные льготы. Благодаря тому, что в новом электронном документе содержится вся необходимая для получения социальных гарантий информация, процесс оформления льгот для держателя карты максимально упрощается — идентификация заявителя со стороны различных профильных госучреждений и предоставление ему всех предусмотренных законом льгот происходит гораздо быстрее.