РЭО: В первом квартале 2024 года 10 регионов актуализировали терсхемы обращения с ТКО

Отмечается, что субъекты РФ обновляют схемы, содержащие информацию о потоках мусора и комплексах обращения с ТКО. Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что в текущем году планируется актуализировать и скорректировать территориальные схемы в 62 регионах страны. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году, когда было рассмотрено 104 проекта схем, представленных 53 регионами. Буцаев обратил внимание, что такие схемы дают возможность получить полную картину о системе обращения с отходами в каждом регионе и принимать решения, направленные на совершенствование отрасли обращения с отходами.