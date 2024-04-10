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РЭО: В первом квартале 2024 года 10 регионов актуализировали терсхемы обращения с ТКО

РЭО: В первом квартале 2024 года 10 регионов актуализировали терсхемы обращения с ТКО

10 апреля 2024, 10:23
Фото: 1MI
В течение первого квартала 2024 года ППК «Российский экологический оператор» рассмотрела двенадцать проектов территориальных схем обращения с отходами (ТКО). Проекты были представлены десятью субъектами.

По каждому проекту региональные правительства получили обратную связь в виде замечаний и предложений по доработке, сообщает newsnn.ru.

Отмечается, что субъекты РФ обновляют схемы, содержащие информацию о потоках мусора и комплексах обращения с ТКО. Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что в текущем году планируется актуализировать и скорректировать территориальные схемы в 62 регионах страны. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году, когда было рассмотрено 104 проекта схем, представленных 53 регионами. Буцаев обратил внимание, что такие схемы дают возможность получить полную картину о системе обращения с отходами в каждом регионе и принимать решения, направленные на совершенствование отрасли обращения с отходами.

Комментарии по доработке проектов схем были направлены органам исполнительной власти десяти регионов. Среди них Кабардино-Балкария, Крым, Башкортостан, а также Калининградская, Челябинская, Кировская, Ярославская и Новгородская области. Кроме того, Российский экологический оператор проанализировал проекты терсхем Пермского и Красноярского краев.

Заместитель гендиректора ППК «РЭО» по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что в первую очередь актуализации подлежит информация о фактической массе образования мусора, а также об объектах обращения с ТКО, которые уже работают или только готовятся к запуску. Кроме того, планируется скорректировать схемы потоков ТКО.

В настоящее время РЭО рассматривает еще восемь проектов терсхем.

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