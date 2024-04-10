Режим повышенной готовности ввели в Таганроге из-за возможных атак БПЛА

Posted Вчера, 13:33
Published Вчера, 13:33
Modified Вчера, 13:35
Updated Вчера, 13:35
В приморском городе сегодня объявляли воздушную тревогу из-за атаки беспилотников. В Таганроге работали сирены. Позже опасность атаки БПЛА отменили.
Однако Андрей Фатеев напомнил, что режим повышенной готовности продолжает действовать в городе. Градоначальник заверил, что в случае угрозы атаки дронов или ракет в Таганроге снова заработают сирены. Также оповещения об опасности разместят власти города, Управление защиты от ЧС и СМИ.
Чиновник призвал горожан не паниковать и действовать согласно инструкциям.
Напомним, около 09.40 часов 10 апреля в Таганроге объявили воздушную тревогу из-за опасности атаки беспилотниками. По предварительной информации, в небе над городом могли сбить, как минимум, два дрона. Сами власти и Минобороны эту информацию официально не подтверждали.
Ранее в Таганроге жители предложили установить мобильные укрытия на случай воздушной тревоги.