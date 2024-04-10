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Posted Вчера, 13:33

Published Вчера, 13:33

Modified Вчера, 13:35

Updated Вчера, 13:35

Режим повышенной готовности ввели в Таганроге из-за атак БПЛА

Режим повышенной готовности ввели в Таганроге из-за возможных атак БПЛА

10 апреля 2024, 13:33
Фото: 44.mchs.gov.ru
Режим повышенной готовности ввели в Таганроге из-за атак БПЛА
Режим повышенной готовности продлен в Таганроге в связи с атаками дронов, сообщил глава городской управы Андрей Фатеев.

В приморском городе сегодня объявляли воздушную тревогу из-за атаки беспилотников. В Таганроге работали сирены. Позже опасность атаки БПЛА отменили.

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Однако Андрей Фатеев напомнил, что режим повышенной готовности продолжает действовать в городе. Градоначальник заверил, что в случае угрозы атаки дронов или ракет в Таганроге снова заработают сирены. Также оповещения об опасности разместят власти города, Управление защиты от ЧС и СМИ.

Чиновник призвал горожан не паниковать и действовать согласно инструкциям.

Напомним, около 09.40 часов 10 апреля в Таганроге объявили воздушную тревогу из-за опасности атаки беспилотниками. По предварительной информации, в небе над городом могли сбить, как минимум, два дрона. Сами власти и Минобороны эту информацию официально не подтверждали.

Ранее в Таганроге жители предложили установить мобильные укрытия на случай воздушной тревоги.

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