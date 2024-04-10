Режим повышенной готовности ввели в Таганроге из-за возможных атак БПЛА

Однако Андрей Фатеев напомнил, что режим повышенной готовности продолжает действовать в городе. Градоначальник заверил, что в случае угрозы атаки дронов или ракет в Таганроге снова заработают сирены. Также оповещения об опасности разместят власти города, Управление защиты от ЧС и СМИ.