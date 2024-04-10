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Posted Вчера, 13:59

Published Вчера, 13:59

Modified Вчера, 14:01

Updated Вчера, 14:01

Ростовчанам рассказали, как приготовить вкусные шашлыки на майские праздники

Ростовчанам рассказали, как приготовить вкусные шашлыки на майские праздники

10 апреля 2024, 13:59
Фото: Pxhere
Ростовчанам рассказали, как приготовить вкусные шашлыки на майские праздники
Многие ростовчане уже сейчас начинают планировать свой отдых на майские праздники. Им рассказали, как правильно приготовить шашлыки, сообщает newia.ru.

Чтобы получить настоящее удовольствие от время на природе с шашлыками, необходимы специальные приспособления. В первую очередь потребуется мангал, который может быть складным и выполненным из металла или одноразовым, изготовленным из фольги и похожих материалов.

Необходимо также обеспечить достаточное количество шампуров, соответствующее числу участников мероприятия. Но не стоит ограничиваться только мясом — стоит захватить овощи, зелень, фрукты, рассказывает портал.

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Для создания огня потребуются дрова или уголь, а также средства для его разжигания или бумага. Если на природе планируется запекать мясо или рыбу, стоит обязательно взять специальную древесную бумагу.

Желательно продумать и досуг. Заранее можно приготовить необходимые приспособления для активных игр, такие как бадминтон или мяч.

Чтобы обеспечить комфортное пребывание на месте отдыха, рекомендуется взять раскладную мебель — стол, стулья и тент, защищающий от дождя или солнца.

Ранее стали известны цены на детские путевки.

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