Ростовчане услышали звук взрыва перед пожаром в старинном доме на Ульяновской

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Когда началось возгорание, люди, находившиеся в здании, выбежали на улицу. Теперь они сторожат свои вещи и наблюдают за работой пожарных.
Речь идет о старинном доме на улице Ульяновской, это двухэтажное здание. Пока известно об эвакуации 10 человек.
«Увеличена группировка сил и средств — в тушении задействовано 62 человека, 20 единиц техники. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров», — уточнили в УМЧС.
О причинах возгорания пока информации нет.
Добавим, что очаг пожара находился в местной достопримечательности — доме Эрберга, построенном в 1903 году.