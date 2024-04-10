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Ростовчане услышали звук взрыва перед пожаром в старинном доме на Ульяновской

Ростовчане услышали звук взрыва перед пожаром в старинном доме на Ульяновской

10 апреля 2024, 09:53
Фото: 61.mchs.gov.ru
Ростовчане услышали звук взрыва перед пожаром в старинном доме на Ульяновской
В Ростове-на-Дону жители услышали звук взрыва и сработала пожарная сигнализация на улице Ульяновской, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Когда началось возгорание, люди, находившиеся в здании, выбежали на улицу. Теперь они сторожат свои вещи и наблюдают за работой пожарных.

Речь идет о старинном доме на улице Ульяновской, это двухэтажное здание. Пока известно об эвакуации 10 человек.

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«Увеличена группировка сил и средств — в тушении задействовано 62 человека, 20 единиц техники. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров», — уточнили в УМЧС.

О причинах возгорания пока информации нет.

Добавим, что очаг пожара находился в местной достопримечательности — доме Эрберга, построенном в 1903 году.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Пожар#Взрыв#Происшествия#Пожар в доме Эрберга в Ростове на улице Ульяновской, 25
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