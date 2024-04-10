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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 07:06

Ростовская может подвергнуться новой масовой атаке беспилотников

Ростовская может подвергнуться новой массированной атаке беспилотников

10 апреля 2024, 07:04
Фото: mil.ru
Ростовская может подвергнуться новой масовой атаке беспилотников
В Ростовской области замечен БПЛА, что может свидетельствовать о новой массированной атаки на город Морозовск, сообщает военкор Владимир Разин.

Ранее глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил воздушную тревогу из-за возможной атаки вражеских беспилотников. Он рекомендовал горожанам немедленно укрыться в домах на нижних этажах и заглубленных помещениях.

Позднее военкор Владимир Разин сообщил о сбитых над городом воздушных целях.

«В Ростовской области сбито не менее двух БПЛА, посажены РЭБ. Возможен новый налёт, пока не фиксирую, предварительно отбой. Далеко от укрытий не уходите», — сообщает Разин.

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Ранее в ночь на 5 апреля в районе Морозовска произошла масштабная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. Благодаря эффективной работе ПВО более 40 целей были успешно уничтожены.

Последствием этой атаки стало повреждение электроподстанции. Также ранение получили восемь военных после детонации беспилотника.Их отправили в ведомственные медучреждения.

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