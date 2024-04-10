Ростовская может подвергнуться новой массированной атаке беспилотников

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Ранее глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил воздушную тревогу из-за возможной атаки вражеских беспилотников. Он рекомендовал горожанам немедленно укрыться в домах на нижних этажах и заглубленных помещениях.
Позднее военкор Владимир Разин сообщил о сбитых над городом воздушных целях.
«В Ростовской области сбито не менее двух БПЛА, посажены РЭБ. Возможен новый налёт, пока не фиксирую, предварительно отбой. Далеко от укрытий не уходите», — сообщает Разин.
Ранее в ночь на 5 апреля в районе Морозовска произошла масштабная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. Благодаря эффективной работе ПВО более 40 целей были успешно уничтожены.
Последствием этой атаки стало повреждение электроподстанции. Также ранение получили восемь военных после детонации беспилотника.Их отправили в ведомственные медучреждения.