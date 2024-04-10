Рыбаку в Ростовской области попалась рыба, из-за которой он может сесть на два года

Напоминаем, в настоящий момент в Ростовской области проводится операция «Путина-2024», главной целью которых является охрана рыб во время нереста, а также защита окружающей среды в период миграции водных биологических ресурсов. «Путина» продолжается до конца лета, в это время на всех водоемах Ростовской области усилены меры безопасности, чтобы не допустить нарушений со стороны браконьеров.