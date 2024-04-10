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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Браконьеру из Ростовской области грозит до двух лет тюрьмы за вылов судака

Рыбаку в Ростовской области попалась рыба, из-за которой он может сесть на два года

10 апреля 2024, 11:06
Фото: скфоут.мвд.рф
Браконьеру из Ростовской области грозит до двух лет тюрьмы за вылов судака

Браконьеру из Ростовской области грозит до двух лет тюрьмы за вылов судака

В Ростовской области на реке Дон задержали браконьера с надувной моторной лодкой и уловом судака, об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

В среду, 10 апреля, в Ростовской области полицейские пресекли незаконный вылов биологических ресурсов.

По предварительной информации, сотрудники транспортной полиции проводили профилактические рейды на реке Дон вместе с сотрудниками Волгодонского линейного отдела полиции и инспекторами Росрыболовства. В ходе проверки задержали 42-летнего дончанина, который подозревается в браконьерстве.

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Фото: скфоут.мвд.рф

У мужчины нашли и изъяли надувную лодку с подвесным мотором, спиннингом, а также судака. Ущерб окружающей среде оценили в почти 20 тысяч рублей.

Против жителя Ростовской области возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных ресурсов, если его вина будет доказана, то максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы в колонии.

Кроме того, напомним, что с 1 апреля в Ростовской области запретили пользоваться моторными лодками из-за начала сезона нереста.

Напоминаем, в настоящий момент в Ростовской области проводится операция «Путина-2024», главной целью которых является охрана рыб во время нереста, а также защита окружающей среды в период миграции водных биологических ресурсов. «Путина» продолжается до конца лета, в это время на всех водоемах Ростовской области усилены меры безопасности, чтобы не допустить нарушений со стороны браконьеров.

Ранее стало известно, что Черноморо-Азовское управление РПН обратилось с иском против ТАНТК имени Бериева, обвинив завод в загрязнении воздуха. Надзорный орган потребовал выплаты ущерба от завода, выпускающего самолеты-амфибии.

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