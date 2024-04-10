Рыбаку в Ростовской области попалась рыба, из-за которой он может сесть на два года

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В среду, 10 апреля, в Ростовской области полицейские пресекли незаконный вылов биологических ресурсов.
По предварительной информации, сотрудники транспортной полиции проводили профилактические рейды на реке Дон вместе с сотрудниками Волгодонского линейного отдела полиции и инспекторами Росрыболовства. В ходе проверки задержали 42-летнего дончанина, который подозревается в браконьерстве.
У мужчины нашли и изъяли надувную лодку с подвесным мотором, спиннингом, а также судака. Ущерб окружающей среде оценили в почти 20 тысяч рублей.
Против жителя Ростовской области возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных ресурсов, если его вина будет доказана, то максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы в колонии.
Кроме того, напомним, что с 1 апреля в Ростовской области запретили пользоваться моторными лодками из-за начала сезона нереста.
Напоминаем, в настоящий момент в Ростовской области проводится операция «Путина-2024», главной целью которых является охрана рыб во время нереста, а также защита окружающей среды в период миграции водных биологических ресурсов. «Путина» продолжается до конца лета, в это время на всех водоемах Ростовской области усилены меры безопасности, чтобы не допустить нарушений со стороны браконьеров.
Ранее стало известно, что Черноморо-Азовское управление РПН обратилось с иском против ТАНТК имени Бериева, обвинив завод в загрязнении воздуха. Надзорный орган потребовал выплаты ущерба от завода, выпускающего самолеты-амфибии.