Школьников эвакуировали в Таганроге из-за сообщений о воздушной тревоги

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Они рассказали, что на улицах зазвучали сирены и учеников школ отвели в подвалы. Также появилась информация, что в некоторых учреждениях школьников вывели в коридоры и спортзалы, главное, чтобы подальше от окон.
«Нас вывели в спортзал, здесь ничего не слышно», — пишут пользователи.
«Сирена опять орет», — заявляют подписчики.
Ранее военкор Владимир Разин в Telegram написал, что над регионом якобы сбили не менее двух беспилотников.
«Возможен новый налет, пока не фиксирую, предварительно отбой. Далеко от укрытий не уходите», — пишет военкор.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.