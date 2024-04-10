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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Школьников эвакуировали в Таганроге из-за заявлений о дронах

Школьников эвакуировали в Таганроге из-за сообщений о воздушной тревоги

10 апреля 2024, 07:06
Фото: 06.mchs.gov.ru
Школьников эвакуировали в Таганроге из-за заявлений о дронах
В Таганроге школьников уводят в безопасные помещения после информации о беспилотниках, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что на улицах зазвучали сирены и учеников школ отвели в подвалы. Также появилась информация, что в некоторых учреждениях школьников вывели в коридоры и спортзалы, главное, чтобы подальше от окон.

«Нас вывели в спортзал, здесь ничего не слышно», — пишут пользователи.

«Сирена опять орет», — заявляют подписчики.

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Школьников эвакуировали в Таганроге из-за заявлений о дронах
Видео: ТГ ЧП Таганрог

Ранее военкор Владимир Разин в Telegram написал, что над регионом якобы сбили не менее двух беспилотников.

«Возможен новый налет, пока не фиксирую, предварительно отбой. Далеко от укрытий не уходите», — пишет военкор.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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