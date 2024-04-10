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Published Сегодня, 07:52

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«Сирена звучит постоянно»: что происходит в Таганроге из-за атаки БПЛА

Сирена воет, а они в огороде: как жители Таганрога реагируют на атаки беспилотников

10 апреля 2024, 07:52
Фото: wikimedia.org
«Сирена звучит постоянно»: что происходит в Таганроге из-за атаки БПЛА

Политолог Михайлов рассказал, как жители Таганрога реагируют на атаки БПЛА

Жители Таганрога спокойно восприняли работу системы оповещения из-за атаки БПЛА. Никакой паники нет, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что 10 апреля в Таганроге в районе 9.40 мск завыли сирены оповещения из-за атаки беспилотников.

«Я сейчас в Таганроге, сирена звучит постоянно. Но, смотрю, люди по-прежнему в своих огородах, ходят по городу, особо не реагируя», — отмечает Евгений Михайлов.
В Таганроге завыли сирены воздушной тревоги 10 апреля
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Спикер разъясняет, что когда живешь в прифронтовом городе и находишься в напряжении, то к опасности постепенно привыкаешь.

«Меры принимаются в бюджетных организациях, там идет эвакуация. А в целом, население реагирует спокойно. Отсутствие паники — это правильно. Все уверены в том, что все, что прилетает — будет сбито. В Ростовской области есть буферная зона новых территорий. Это большие пространства, поэтому даже направлять беспилотники или иные ударные средства в нашу сторону гораздо сложнее», — комментирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что учеников в школах Таганрога эвакуировали из-за сообщений о воздушной тревоги.

Школьников эвакуировали в Таганроге из-за сообщений о воздушной тревоги
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