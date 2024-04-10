Сирена воет, а они в огороде: как жители Таганрога реагируют на атаки беспилотников

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Напомним, что 10 апреля в Таганроге в районе 9.40 мск завыли сирены оповещения из-за атаки беспилотников.
«Я сейчас в Таганроге, сирена звучит постоянно. Но, смотрю, люди по-прежнему в своих огородах, ходят по городу, особо не реагируя», — отмечает Евгений Михайлов.
Спикер разъясняет, что когда живешь в прифронтовом городе и находишься в напряжении, то к опасности постепенно привыкаешь.
«Меры принимаются в бюджетных организациях, там идет эвакуация. А в целом, население реагирует спокойно. Отсутствие паники — это правильно. Все уверены в том, что все, что прилетает — будет сбито. В Ростовской области есть буферная зона новых территорий. Это большие пространства, поэтому даже направлять беспилотники или иные ударные средства в нашу сторону гораздо сложнее», — комментирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что учеников в школах Таганрога эвакуировали из-за сообщений о воздушной тревоги.