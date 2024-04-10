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Раненых после взрыва дрона на Дону перевели в ведомственные больницы

Стали известны подробности о раненых после взрыва беспилотника в Ростовской области

10 апреля 2024, 05:53
Фото: 1MI

Раненых после взрыва дрона на Дону перевели в ведомственные больницы

В Ростовской области оказали экстренную помощь всем раненым в Морозовском районе, заявили в облправительстве.

Для оказания помощи привлекали дополнительные бригады медиков из области. Лечение проходило в центральной районной больнице.

«После этого пациенты, в зависимости от ведомственной принадлежности, были доставлены в ведомственные медорганизации», — отметили в облправительстве.

Стало известно, что за беспилотник упал в Ростовской области 7 апреля
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Напомним, что на прошлой неделе, 5 апреля, в Морозовском районе произошел массированный налет беспилотников. Системам ПВО удалось успешно предотвратить эту атаку.

Однако в ходе обследования места крушения одного из дронов произошел взрыв, из-за чего ранения получили восемь человек.

До этого системы ПВО отразили ракетную атаку по региону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Медики#Морозовский район#Пострадавшие#Происшествия
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