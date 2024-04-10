Стали известны подробности о раненых после взрыва беспилотника в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
Для оказания помощи привлекали дополнительные бригады медиков из области. Лечение проходило в центральной районной больнице.
«После этого пациенты, в зависимости от ведомственной принадлежности, были доставлены в ведомственные медорганизации», — отметили в облправительстве.
Напомним, что на прошлой неделе, 5 апреля, в Морозовском районе произошел массированный налет беспилотников. Системам ПВО удалось успешно предотвратить эту атаку.
Однако в ходе обследования места крушения одного из дронов произошел взрыв, из-за чего ранения получили восемь человек.
До этого системы ПВО отразили ракетную атаку по региону.