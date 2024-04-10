Стало известно, когда потеплеет в Ростове до +26 градусов

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В среду, 10 апреля, температура составит +23 градуса, а ветер усилится до пяти метров в секунду. В четверг температура поднимется до +25 градусов, в пятницу она окажется на отметке +26 градусов.
Все эти дни в городе будет солнечная погода, после чего станет облачно. Ветер должен усилиться до семи метров в секунду.
К воскресенью, 14 апреля, может похолодать до +21 градуса. В ночное время температура будет опускаться до +11 градусов.
Ранее 145 тысяч жителей региона оставались без света из-за циклона «Ольга».