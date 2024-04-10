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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

В Ростове-на-Дону с 12 апреля потеплеет до +26 градусов

Стало известно, когда потеплеет в Ростове до +26 градусов

10 апреля 2024, 05:22
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону с 12 апреля потеплеет до +26 градусов

В Ростове-на-Дону в ближайшие несколько дней будет подниматься температура воздуха, сообщили синоптики.

В среду, 10 апреля, температура составит +23 градуса, а ветер усилится до пяти метров в секунду. В четверг температура поднимется до +25 градусов, в пятницу она окажется на отметке +26 градусов.

Все эти дни в городе будет солнечная погода, после чего станет облачно. Ветер должен усилиться до семи метров в секунду.

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К воскресенью, 14 апреля, может похолодать до +21 градуса. В ночное время температура будет опускаться до +11 градусов.

Ранее 145 тысяч жителей региона оставались без света из-за циклона «Ольга».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики
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