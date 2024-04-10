Стало известно, почему загорелся дом Эрберга в историческом центре Ростова

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В среду, 10 апреля, в Ростове на улице Ульяновской, 25 в признанном ОКН доме Эрберга вспыхнул пожар. Буквально за час площадь возгорания увеличилась втрое — до трехсот квадратных метров. Очевидцы сообщают, что перед распространением огня они слышали звук взрыва.
Telegram-канал Don_Mash рассказал, что сейчас языки пламени уже вырываются из дома наружу. На видео, опубликованном авторами канала, видно, как во внутренний двор въезжает еще одна пожарная машина.
По предварительной информации, которая пока не получила подтверждения со стороны МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее стало известно об эвакуации жителей Ульяновской.