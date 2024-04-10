rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Стало известно, почему загорелся дом Эрберга в историческом центре Ростова

Стало известно, почему загорелся дом Эрберга в историческом центре Ростова

10 апреля 2024, 10:21
Фото: ТГ канал don_mash
Стало известно, почему загорелся дом Эрберга в историческом центре Ростова

В Ростове назвали предварительную причину пожара в доме Эрберга

В Ростове назвали предварительную причину масштабного пожара в доме Эрберга, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В среду, 10 апреля, в Ростове на улице Ульяновской, 25 в признанном ОКН доме Эрберга вспыхнул пожар. Буквально за час площадь возгорания увеличилась втрое — до трехсот квадратных метров. Очевидцы сообщают, что перед распространением огня они слышали звук взрыва.

За час площадь пожара в доме Эрберга в Ростове выросла втрое
Узнать подробнее
Видео: ТГ еюканал

Telegram-канал Don_Mash рассказал, что сейчас языки пламени уже вырываются из дома наружу. На видео, опубликованном авторами канала, видно, как во внутренний двор въезжает еще одна пожарная машина.

По предварительной информации, которая пока не получила подтверждения со стороны МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее стало известно об эвакуации жителей Ульяновской.

Читайте также:
Ростовчане услышали звук взрыва перед пожаром в старинном доме на УльяновскойВ Ростове горит старинный дом Эрберга, построенный в 1903 годуСпасатели опубликовали страшные кадры пожара на Доватора в Ростове
#Общество#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Надежда Пустяк#Пожар#МЧС#Историческая застройка#Огонь#Последние новости Ростова на сегодня#ОКН#Ростов#18+#Telegram-канал#Происшествия#Пожар в доме Эрберга в Ростове на улице Ульяновской, 25#Ульяновская
Подпишитесь
Глава Таганрога объявил воздушную тревогу
Сегодня, 06:51
Стали известны подробности о раненых после взрыва беспилотника в Ростовской области
Сегодня, 05:53
Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:55
В Ростове временно отложили реконструкцию парка имени Максима Горького
Вчера, 18:06
В России цены на такси могут подорожать на 30%
Вчера, 17:40
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
Вчера, 17:44
"