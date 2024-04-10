Стало известно, почему загорелся дом Эрберга в историческом центре Ростова

В среду, 10 апреля, в Ростове на улице Ульяновской, 25 в признанном ОКН доме Эрберга вспыхнул пожар. Буквально за час площадь возгорания увеличилась втрое — до трехсот квадратных метров. Очевидцы сообщают, что перед распространением огня они слышали звук взрыва.