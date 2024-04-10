Ученые рассказали, как избавиться от навязчивых мыслей

Ученые из колорадского университета представили новый подход к преодолению навязчивых мыслей. Их исследование позволило выявить механизм замены отрицательных мыслей на более конструктивные, что привело к положительным результатам в борьбе с ними.