Ученые рассказали, как избавиться от навязчивых мыслей

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Как пишет pravda.ru, для проведения эксперимента были привлечены 60 добровольцев, которым была выполнена процедура МРТ. После этого им показывали картинки различных объектов и сцен из повседневной жизни.
Каждая картинка была доступна для анализа в течение четырех секунд. В это время участникам эксперимента предлагалось либо отвлечься от своих мыслей, либо попытаться подавить их.
Такой подход помогал избавиться от негатива. Однако ученые пришли к выводу, что стратегии «замены» и «очистки» мышления не всегда оказывались достаточно эффективными.