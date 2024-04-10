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Ученые рассказали, как избавиться от навязчивых мыслей

10 апреля 2024, 10:20
Ученые из колорадского университета представили новый подход к преодолению навязчивых мыслей. Их исследование позволило выявить механизм замены отрицательных мыслей на более конструктивные, что привело к положительным результатам в борьбе с ними.

Как пишет pravda.ru, для проведения эксперимента были привлечены 60 добровольцев, которым была выполнена процедура МРТ. После этого им показывали картинки различных объектов и сцен из повседневной жизни.

Каждая картинка была доступна для анализа в течение четырех секунд. В это время участникам эксперимента предлагалось либо отвлечься от своих мыслей, либо попытаться подавить их.

Такой подход помогал избавиться от негатива. Однако ученые пришли к выводу, что стратегии «замены» и «очистки» мышления не всегда оказывались достаточно эффективными.

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