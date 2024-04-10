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Posted Вчера, 14:29

Published Вчера, 14:29

Modified Вчера, 14:31

Updated Вчера, 14:31

Стена дома треснула на Мечникова, 51 в Ростове

В доме на Мечникова в Ростове треснула стена и рухнул потолок

10 апреля 2024, 14:29
Фото: Администрация Ростова
Стена дома треснула на Мечникова, 51 в Ростове
Многоэтажный жилой дом начал обрушаться в Ростове на Мечникова, сообщил глава городской управы Алексей Логвиненко.

Дом признал аварийным несколько лет назад. Сегодня днем жительница одной из квартир заметила обрушение части бетонного потолка. Она обратилась за помощью к спасателям. Те ко всему прочему зафиксировали трещину размером в пять сантиметров, которая пошла по дому. Сейчас часть здания огорожена из-за высокого риска обрушения.

Прибывший на место градоначальник пообещал собственникам с помощью в экстренном расселении в маневренный фонд. Жильцам даже готовы помочь перевезти вещи. Также чиновники начнут ускоренно проводить оценку жилья для последующего выкупа.

Прибывший на место градоначальник пообещал собственникам с помощью в экстренном расселении в маневренный фонд.Прибывший на место градоначальник пообещал собственникам с помощью в экстренном расселении в маневренный фонд.
Прибывший на место градоначальник пообещал собственникам с помощью в экстренном расселении в маневренный фонд.
Фото: Администрация Ростова
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В эти часы в администрации города проходит внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее прокуратура указала главе Ростовской области на проблемы из-за аварийных домов. Надзорное ведомство полагает, что чиновники на всех уровнях уделяют мало внимания местным жителям, живущим в ветхом жилье. Вспомнили там и о недавнем обрушении аварийного дома на Нариманова, 72/3.

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