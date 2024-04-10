В доме на Мечникова в Ростове треснула стена и рухнул потолок

Дом признал аварийным несколько лет назад. Сегодня днем жительница одной из квартир заметила обрушение части бетонного потолка. Она обратилась за помощью к спасателям. Те ко всему прочему зафиксировали трещину размером в пять сантиметров, которая пошла по дому. Сейчас часть здания огорожена из-за высокого риска обрушения.