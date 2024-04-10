В Ростове экстренно расселяют жильцов разрушающегося дома на Мечникова

Posted Вчера, 13:48
Published Вчера, 13:48
Modified Вчера, 13:50
Updated Вчера, 13:50
Днем 10 апреля жительница квартиры №7 в этом доме позвонила спасателям и сообщила об обрушении части бетонного потолка. По аварийному дому, получившему свой статус в 2018 году, пошла трещина размером в пять сантиметров. Часть здания грозит вот-вот обрушиться.
Спасатели огородили часть стены. На место событий приехали чиновники администрации. Они пообещали помочь жителям оперативно съехать из опасного дома в маневренный фонд. Им также помогу перевезти вещи и ускоренно проведут оценку жилья для последующего выкупа.
Вечером власти пообещали провести внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Проблема аварийных домов остро стоит в Ростове и области. Не так давно, в конце января, в городе частично обрушился аварийный дом на Нариманова, 72/3. Чудом никто не пострадал. Однако ситуация с расслоением жителей дома не утихает до сих пор.