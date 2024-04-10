В Ростове экстренно расселяют жильцов разрушающегося дома на Мечникова

Проблема аварийных домов остро стоит в Ростове и области. Не так давно, в конце января, в городе частично обрушился аварийный дом на Нариманова, 72/3. Чудом никто не пострадал. Однако ситуация с расслоением жителей дома не утихает до сих пор.