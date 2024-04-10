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Posted Вчера, 13:48

Published Вчера, 13:48

Modified Вчера, 13:50

Updated Вчера, 13:50

Еще один аварийный дом рушится в Ростове, его жителей расселяют

В Ростове экстренно расселяют жильцов разрушающегося дома на Мечникова

10 апреля 2024, 13:48
Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко
Еще один аварийный дом рушится в Ростове, его жителей расселяют
Аварийный дом на Мечникова, 51 обрушается в Ростове, на место событий прибыл глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Днем 10 апреля жительница квартиры №7 в этом доме позвонила спасателям и сообщила об обрушении части бетонного потолка. По аварийному дому, получившему свой статус в 2018 году, пошла трещина размером в пять сантиметров. Часть здания грозит вот-вот обрушиться.

Днем 10 апреля жительница квартиры №7 в этом доме позвонила спасателям и сообщила об обрушении части бетонного потолка.Днем 10 апреля жительница квартиры №7 в этом доме позвонила спасателям и сообщила об обрушении части бетонного потолка.
Днем 10 апреля жительница квартиры №7 в этом доме позвонила спасателям и сообщила об обрушении части бетонного потолка.
Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко

Спасатели огородили часть стены. На место событий приехали чиновники администрации. Они пообещали помочь жителям оперативно съехать из опасного дома в маневренный фонд. Им также помогу перевезти вещи и ускоренно проведут оценку жилья для последующего выкупа.

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Чиновники пообещали помочь жителям оперативно съехать из опасного дома в маневренный фонд.Чиновники пообещали помочь жителям оперативно съехать из опасного дома в маневренный фонд.
Чиновники пообещали помочь жителям оперативно съехать из опасного дома в маневренный фонд. Чиновники пообещали помочь жителям оперативно съехать из опасного дома в маневренный фонд.
Чиновники пообещали помочь жителям оперативно съехать из опасного дома в маневренный фонд. Чиновники пообещали помочь жителям оперативно съехать из опасного дома в маневренный фонд.
Чиновники пообещали помочь жителям оперативно съехать из опасного дома в маневренный фонд. Чиновники пообещали помочь жителям оперативно съехать из опасного дома в маневренный фонд.
Чиновники пообещали помочь жителям оперативно съехать из опасного дома в маневренный фонд.
Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко

Вечером власти пообещали провести внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Проблема аварийных домов остро стоит в Ростове и области. Не так давно, в конце января, в городе частично обрушился аварийный дом на Нариманова, 72/3. Чудом никто не пострадал. Однако ситуация с расслоением жителей дома не утихает до сих пор.

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