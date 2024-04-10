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В Ростове горит старинный дом Эрберга, построенный в 1903 году

В Ростове горит старинный дом Эрберга, построенный в 1903 году

10 апреля 2024, 09:44
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростове горит старинный дом Эрберга, построенный в 1903 году
В Ростове огонь охватил здание дома Эрберга на улице Ульяновской, 25, огонь распространился на 300 квадратных метров, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

В среду, 10 апреля, в 11.45 мск спасатели получили сигнал о возгорании в трехэтажном доме на улице Ульяновской, 25. Очаг возгорания находился в местной достопримечательности — доме Эрберга, построенном в 1903 году.

Спасатели сообщили, что в месту возгорания направили 13 единиц спецтехники с 43 пожарными. Огонь охватил уже 300 квадратных метров здания, являющегося объектом ОКН.

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В Ростове горит старинный дом Эрберга, построенный в 1903 году
Видео: ТГ don_mash

Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники объявил, что жильцов дома и сотрудников офисов на первом этаже уже эвакуировали.

По словам очевидцев, перед пожаром они услышали звук взрыва, однако информация о причинах и обстоятельствах возгорания пока не подтвердилась. Данные уточняются.

Ранее кошка Марфа из Ростовской области спасла своих хозяев от пожара.

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