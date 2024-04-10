В Ростове горит старинный дом Эрберга, построенный в 1903 году

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Published Сегодня, 09:44
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В среду, 10 апреля, в 11.45 мск спасатели получили сигнал о возгорании в трехэтажном доме на улице Ульяновской, 25. Очаг возгорания находился в местной достопримечательности — доме Эрберга, построенном в 1903 году.
Спасатели сообщили, что в месту возгорания направили 13 единиц спецтехники с 43 пожарными. Огонь охватил уже 300 квадратных метров здания, являющегося объектом ОКН.
Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники объявил, что жильцов дома и сотрудников офисов на первом этаже уже эвакуировали.
По словам очевидцев, перед пожаром они услышали звук взрыва, однако информация о причинах и обстоятельствах возгорания пока не подтвердилась. Данные уточняются.
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