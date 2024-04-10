В Ростове обсудили развитие левобережной зоны

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В частности, речь шла о строительстве новых социальных объектов и жилых комплексов на левом берегу Дона.
Как отметили собравшиеся, к освоению Левобережья, подталкивает расположение на левом берегу Дона стадиона, построенного к ЧМ по футболу в 2018 году. За короткий срок, зона вокруг него не просто стала обживаться, а превратилась в перспективную территорию, где за несколько лет был модернизирован не только Гребной канал, но и сформированы пешеходные бульвары, парковые зоны и благоустроена новая городская набережная. Зона стала настолько любима и привлекательна для ростовчан, что все крупные городские мероприятия стали проходить здесь, организаторы выбирают Левобережье как основную площадку.
Директор департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону Глеб Мельников отметил, что современное освоение Левобережья полностью соответствует генеральному плану города.
— Основная идея — создание абсолютно новой городской среды с применением инновационных технологий и передовых решений. Новый виток к освоению Левобережья был дан в 2022 году. Когда в рамках инвестиционного проекта началось освоение земель восточнее стадиона. Здесь уже сдано два жилых дома, ведется строительство школы и детского сада. В прошлом месяце региональное правительство одобрило еще один инвестиционный проект по улице Пойменной. Согласно проекту здесь будут не только элементы жилой застройки, но и социально-культурного уровня, а также бытового. Разместятся объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Особое внимание будет направлено на социальные объекты, — пояснил Глеб Мельников.
Он также добавил, что здесь предусмотрено размещение детских садов, школ и поликлиник. По его мнению, местом притяжения горожан станет бульвар протяженностью 4 километра. Предусмотрено создание искусственного озера не менее 9 гектаров с набережными и парками, а также разрабатывается проект современного ипподрома.
На совете подчеркнули, что это уже вторая попытка по созданию планировочных решений, направленных на освоение левобережной территории. Поскольку планировка всего лишь предполагает воплощение в жизнь тех или иных проектов, говорить о том как это будет в окончательном варианте пока рано. На данный момент разработкой планировки занимается «СМУ-1», компания должна предоставить документ не позднее октября текущего года.
Генеральный директор ООО «СМУ-1» Александр Евсеев в свою очередь подчеркнул, что компания в состоянии не только разработать планировочные решения, но и организовать проект застройки с социальными объектами и благоустройством территорий, уделив особое внимание высадке зеленых насаждений, ликвидации подтоплений и организации парковых зон.
— Для реализации поставленных целей мы сегодня активно участвует в разработке и формировании проектной документации, учитывая малоэтажную застройку в центре города и начатое перспективное строительство микрорайона Левобережный, — сказал Александр Евсеев.
Теперь от разработчика планировки и потенциального застройщика нового Ростова будет зависеть практически все. Согласно презентации, которую показали совету общественной палаты, справа от Ворошиловского моста в перспективе появится четыре многоквартирных жилых дома, с различными объектами обслуживания и автостоянками. Между домами будет разбито три сквера. Благоустроенная набережная получит продолжение и сольется с набережной вдоль Ерека, благоустроенной с каждой стороны. Помимо многоэтажек здесь разместятся и различные объекты инженерной инфраструктуры, включая очистные сооружения, насосную станцию и причал. Общественные и спортивные зоны получат согласно проекту современные ландшафтные решения, а общая площадь освоения составит 13 500 квадратных метров.
Вопросов у представителей совета было много, часть из них касалась подтопляемых территорий и рекреационных зон. Но по итогу диалога все свелось к тому, что современные технологии строительства способны решить любые вопросы подобного плана.
В итоге за проект развития Левобережья в том виде, в котором он был предоставлен совету общественной палаты проголосовали все. Но при условии развития на этой территории зеленых и парковых зон, дорожно-транспортной инфраструктуры, ликвидации подтоплений и заболоченных мест — как одного из главных вопросов для развития Левобережья. Ведь как отметили в итоге собравшиеся, оценку развитию новой территории должны поставить сами ростовчане, а также жители нового района, которые должны иметь все необходимые для городской жизни условия.