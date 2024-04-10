В Ростове обсудили развитие левобережной зоны

Как отметили собравшиеся, к освоению Левобережья, подталкивает расположение на левом берегу Дона стадиона, построенного к ЧМ по футболу в 2018 году. За короткий срок, зона вокруг него не просто стала обживаться, а превратилась в перспективную территорию, где за несколько лет был модернизирован не только Гребной канал, но и сформированы пешеходные бульвары, парковые зоны и благоустроена новая городская набережная. Зона стала настолько любима и привлекательна для ростовчан, что все крупные городские мероприятия стали проходить здесь, организаторы выбирают Левобережье как основную площадку.