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Posted Вчера, 18:45

Published Вчера, 18:45

Modified Вчера, 18:47

Updated Вчера, 18:47

В Ростове предложили увеличить число административных районов

В Ростове предложили увеличить число административных районов

10 апреля 2024, 18:45
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове предложили увеличить число административных районов

Урбанист Зайцев заявил о необходимости увеличения количества районов в Ростове

Ростов активно застраивается. Жители дальних жилых комплексов вынуждены ездить в госорганы через весь город, усугубляя пробки. Необходимо увеличивать число районов, чтобы государственные услуги делать ближе горожанам, сообщил RostovGazeta блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Урбанист напоминает, что Ворошиловский район в Ростове был образован порядка 40 лет назад.

«С тех пор Ростов вырос и развивается дальше. Население уже превышает 1,1 миллиона человек», — отмечает Артемий Зайцев.

Строительство новых жилых комплексов продолжается. В прошлом году обсуждали появление нового района рядом с Кумженской рощей. По предварительным прогнозам, он вместит свыше 87 тысяч жителей.

В этом году стало известно о строительстве более 30 жилых домов на левом берегу Дона.

«Когда собрались планировать строительство новых ЖК, начинать надо с размещения органов власти, строительства рабочих мест, а никак не с жилья», — уверен урбанист.
Урбанист призвал проверить разрешение на строительство высотки на берегу Дона
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В частности, спикер приводит в пример Советский район, где население вскоре превысит 200 тысяч человек. С учетом Левенцовки, Левенцовки-2, застройки Левого берега и Мертвого Донца в итоге может получится огромный район со множеством проблем.В частности, спикер приводит в пример Советский район, где население вскоре превысит 200 тысяч человек. С учетом Левенцовки, Левенцовки-2, застройки Левого берега и Мертвого Донца в итоге может получится огромный район со множеством проблем.
В частности, спикер приводит в пример Советский район, где население вскоре превысит 200 тысяч человек. С учетом Левенцовки, Левенцовки-2, застройки Левого берега и Мертвого Донца в итоге может получится огромный район со множеством проблем.
Фото: 1MI

Собеседник не исключает, что не все планы по застройке Ростова будут реализованы. Однако, на его взгляд, уже сегодня имеющейся застройки достаточно для формирования новых административных районов.

В частности, спикер приводит в пример Советский район, где население вскоре превысит 200 тысяч человек. С учетом Левенцовки, Левенцовки-2, застройки левого берега и Мертвого Донца в итоге может получится огромный район со множеством проблем.

«Исходя из строительства Западной хорды, Советский район логично разделить. Например, передав Кумженскую рощу Левенцовскому району», — предлагает эксперт.

Подобное, по словам собеседника, касается и ряда других районов Ростова.

Карта новых районов в Ростове, предложенная экспертамиКарта новых районов в Ростове, предложенная экспертами
Карта новых районов в Ростове, предложенная экспертами
Фото: предоставил Артемий Зайцев / rostovgazeta.ru

Урбанист добавляет, что формирование новых административных районов ведет к большим расходам для местного бюджета. Однако одновременно служит и возможностью для получения федеральных вливаний.

«А если это делать комплексно и на перспективу, то удастся снизить негативное влияние от разрастания города», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что с 2024 года в Ростове на четырех территориях запланирована жилая застройка.

Жилая застройка запланирована на четырех территориях в Ростове-на-Дону с 2024 года
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