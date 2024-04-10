В Ростове предложили увеличить число административных районов

Posted Вчера, 18:45
Published Вчера, 18:45
Modified Вчера, 18:47
Updated Вчера, 18:47
Урбанист напоминает, что Ворошиловский район в Ростове был образован порядка 40 лет назад.
«С тех пор Ростов вырос и развивается дальше. Население уже превышает 1,1 миллиона человек», — отмечает Артемий Зайцев.
Строительство новых жилых комплексов продолжается. В прошлом году обсуждали появление нового района рядом с Кумженской рощей. По предварительным прогнозам, он вместит свыше 87 тысяч жителей.
В этом году стало известно о строительстве более 30 жилых домов на левом берегу Дона.
«Когда собрались планировать строительство новых ЖК, начинать надо с размещения органов власти, строительства рабочих мест, а никак не с жилья», — уверен урбанист.
Собеседник не исключает, что не все планы по застройке Ростова будут реализованы. Однако, на его взгляд, уже сегодня имеющейся застройки достаточно для формирования новых административных районов.
В частности, спикер приводит в пример Советский район, где население вскоре превысит 200 тысяч человек. С учетом Левенцовки, Левенцовки-2, застройки левого берега и Мертвого Донца в итоге может получится огромный район со множеством проблем.
«Исходя из строительства Западной хорды, Советский район логично разделить. Например, передав Кумженскую рощу Левенцовскому району», — предлагает эксперт.
Подобное, по словам собеседника, касается и ряда других районов Ростова.
Урбанист добавляет, что формирование новых административных районов ведет к большим расходам для местного бюджета. Однако одновременно служит и возможностью для получения федеральных вливаний.
«А если это делать комплексно и на перспективу, то удастся снизить негативное влияние от разрастания города», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что с 2024 года в Ростове на четырех территориях запланирована жилая застройка.