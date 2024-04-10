В Ростовской области на рынок новостроек вывели 16 высоток

В лидеры по объемам введенных в эксплуатацию новостроек вышла Москва с 23 домами общей площадью 780 тысяч квадратных метров, а также Краснодарский край и Московская область, где вывели на рынок дома общей площадью 457,9 и 338 тысяч квадратных метров соответственно.