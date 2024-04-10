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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

В Ростовской области на рынок новостроек вывели 16 многоквартирных домов

В Ростовской области на рынок новостроек вывели 16 высоток

10 апреля 2024, 09:08
Фото: donland.ru
В Ростовской области на рынок новостроек вывели 16 многоквартирных домов
В Ростовской области за март на рынок новостроек вышли 16 новых объектов площадью более 156 тысяч квадратных метров, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Домострой Дон» со ссылкой на ЕРЗ.РФ объявил, что за март на рынок новостроек вывели 16 многоквартирных домов площадью 156,4 тысячи квадратных метров. Это обеспечило региону девятое место рейтинга.

В лидеры по объемам введенных в эксплуатацию новостроек вышла Москва с 23 домами общей площадью 780 тысяч квадратных метров, а также Краснодарский край и Московская область, где вывели на рынок дома общей площадью 457,9 и 338 тысяч квадратных метров соответственно.

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Аналитики сообщили, что за март на территории России на рынок вывели более 530 домов от 257 застройщиков. Благодаря этому на рынок недвижимости вышли более 104 тысяч квартир, чья общая площадь превысила отметку в 5,14 миллиона квадратных метров.

Ранее стало известно, как изменились цены на недвижимость в Ростове с ростом числа новостроек.

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