В Ростовской области вдвое увеличили выплаты классным руководителям

В 2024 году на выплаты педагогам направили около трех миллиардов рублей. Кроме того, пресс-служба федерального правительства добавила, что с 1 сентября советники по воспитанию директоров школ и колледжей смогут получать дополнительную ежемесячную надбавку к зарплате размером пять тысяч рублей. По данным властей, получателями мер поддержки станут почти 37 тысяч россиян.