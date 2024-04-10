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В Ростовской области вдвое увеличили выплаты классным руководителям

В Ростовской области вдвое увеличили выплаты классным руководителям

10 апреля 2024, 09:35
Фото: 1MI
В Ростовской области вдвое увеличили выплаты классным руководителям
В Ростовской области подняли размер выплат педагогам, обучающим детей в школах и колледжах малых населенных пунктов, об этом сообщили на портале федерального правительства.

В среду, 10 апреля, на портале правительства России опубликовали два постановления, касающиеся сферы образования. Так власти приняли решение увеличить размер дополнительных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах населенных пунктов, где проживают меньше 100 тысяч жителей. С 1 марта размер таких выплат решили увеличить в два раза — до 10 тысяч рублей. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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В 2024 году на выплаты педагогам направили около трех миллиардов рублей. Кроме того, пресс-служба федерального правительства добавила, что с 1 сентября советники по воспитанию директоров школ и колледжей смогут получать дополнительную ежемесячную надбавку к зарплате размером пять тысяч рублей. По данным властей, получателями мер поддержки станут почти 37 тысяч россиян.

Ранее стало известно, как отцы в Ростовской области могут уйти в декрет, и какие документы для это надо предоставить СФР.

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