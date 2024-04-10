В Ростовской области зафиксирован резкий рост цен на новостройки

Posted Вчера, 17:45
Published Вчера, 17:45
Modified Вчера, 17:47
Updated Вчера, 17:47
В регионе стоимость одного квадрата достигла 128 тысяч рублей в марте 2024 года, хотя месяцем ранее он стоил 124 тысячи. При этом в январе ценник был на отметке 128 тысяч рублей.
Согласно данным статистики, цены на квартиры росли весь прошлый год. Хотя в июне квадратный метр опускался в цене ниже 100 тысяч рублей, но продолжалось это только один месяц.
Добавим, что в 2019 году стоимость одного «квадрата» составляла 46 тысяч рублей. На вторичном рынке цены сейчас достигают 111 тысяч рублей.
Всего в регионе в марте было 22 тысячи активных объявлений о продаже новостроек и 44 тысячи предложений с квартирами на вторичном рынке.
Ранее стало известно, что в Ростове собственники квартир стали массово поднимать размер арендной платы.