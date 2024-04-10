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Posted Вчера, 17:45

Published Вчера, 17:45

Modified Вчера, 17:47

Updated Вчера, 17:47

В Ростовской области снова начался резкий рост цен на новостройки

В Ростовской области зафиксирован резкий рост цен на новостройки

10 апреля 2024, 17:45
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области снова начался резкий рост цен на новостройки
В Ростовской области в 2024 году продолжился рост стоимости квартир в новостройках, сообщили корреспонденту RostovGazeta на одном из тематических ресурсов.

В регионе стоимость одного квадрата достигла 128 тысяч рублей в марте 2024 года, хотя месяцем ранее он стоил 124 тысячи. При этом в январе ценник был на отметке 128 тысяч рублей.

Согласно данным статистики, цены на квартиры росли весь прошлый год. Хотя в июне квадратный метр опускался в цене ниже 100 тысяч рублей, но продолжалось это только один месяц.

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Добавим, что в 2019 году стоимость одного «квадрата» составляла 46 тысяч рублей. На вторичном рынке цены сейчас достигают 111 тысяч рублей.

Всего в регионе в марте было 22 тысячи активных объявлений о продаже новостроек и 44 тысячи предложений с квартирами на вторичном рынке.

Ранее стало известно, что в Ростове собственники квартир стали массово поднимать размер арендной платы.

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