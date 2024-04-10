Глава Таганрога объявил воздушную тревогу

В настоящий момент из-за возможности атаки украинских беспилотников объявлена воздушная тревога, самим дончанам советуют немедленно укрыться в домах на нижних этажах и заглубленных помещениях, жителям Таганрога напоминают, что самым безопасным местом станет помещение без окон.