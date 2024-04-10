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В Таганроге объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотников

Глава Таганрога объявил воздушную тревогу

10 апреля 2024, 06:51
Фото: mil.ru
В Таганроге объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотников
В Таганроге объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотников утром 10 апреля, об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

В среду, 10 апреля, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил, что около 09.40 мск в небе над городом зафиксировали беспилотники.

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В настоящий момент из-за возможности атаки украинских беспилотников объявлена воздушная тревога, самим дончанам советуют немедленно укрыться в домах на нижних этажах и заглубленных помещениях, жителям Таганрога напоминают, что самым безопасным местом станет помещение без окон.

Ранее политолог Александр Сухарь заявил, что Украине придется объяснять западу удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Ростовской области.

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