Глава Таганрога объявил воздушную тревогу

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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В среду, 10 апреля, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил, что около 09.40 мск в небе над городом зафиксировали беспилотники.
В настоящий момент из-за возможности атаки украинских беспилотников объявлена воздушная тревога, самим дончанам советуют немедленно укрыться в домах на нижних этажах и заглубленных помещениях, жителям Таганрога напоминают, что самым безопасным местом станет помещение без окон.
Ранее политолог Александр Сухарь заявил, что Украине придется объяснять западу удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Ростовской области.