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Мобильные укрытия на случай атаки беспилотников предложили установить в Таганроге

В Таганроге предложили установить мобильные укрытия на случай воздушной тревоги

10 апреля 2024, 12:13
Фото: wikimedia.org
Мобильные укрытия на случай атаки беспилотников предложили установить в Таганроге
В связи с недавними атаками беспилотников на Ростовскую область, житель Таганрога предлагает внести существенные изменения в систему оповещения и гражданской обороны города. Свое предложение он направил губернатору Василию Голубеву в комментариях в телеграм-канале главы региона.

Он предлагает разбить город на мобилизационные районы с учетом наличия оборудованных укрытий, такие как школы, садики и больницы, которые частично имеют укрепленные подвалы и бомбоубежища. По его мнению, в этих местах нужно установить радиорубки и локальные оповещательные системы для эффективного информирования дончан через уличные радиоколонки.

Таганрожец обращает внимание, что социальные объекты могут стать мишенью для нападения.

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— Обстреливая ЛДНР, Белгородскую область и другие территории противники стараются выцепливать и социальные объекты, — школы, садики, больницы, рынки и большие супермаркеты. Таганрог не только военно значимый город, но и экономически, поэтому ему нужна серьезная защита, — утверждает местный житель.

В связи с этим он предлагает сотрудничать с собственниками крупных торговых сетей и рынков для определения мест размещения типовых мобильных укрытий.

Ранее стало известно, как вели себя таганрожцы во время воздушной тревоги 10 апреля.

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