В Таганроге предложили установить мобильные укрытия на случай воздушной тревоги

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Он предлагает разбить город на мобилизационные районы с учетом наличия оборудованных укрытий, такие как школы, садики и больницы, которые частично имеют укрепленные подвалы и бомбоубежища. По его мнению, в этих местах нужно установить радиорубки и локальные оповещательные системы для эффективного информирования дончан через уличные радиоколонки.
Таганрожец обращает внимание, что социальные объекты могут стать мишенью для нападения.
— Обстреливая ЛДНР, Белгородскую область и другие территории противники стараются выцепливать и социальные объекты, — школы, садики, больницы, рынки и большие супермаркеты. Таганрог не только военно значимый город, но и экономически, поэтому ему нужна серьезная защита, — утверждает местный житель.
В связи с этим он предлагает сотрудничать с собственниками крупных торговых сетей и рынков для определения мест размещения типовых мобильных укрытий.
Ранее стало известно, как вели себя таганрожцы во время воздушной тревоги 10 апреля.