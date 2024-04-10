В Таганроге предложили установить мобильные укрытия на случай воздушной тревоги

Он предлагает разбить город на мобилизационные районы с учетом наличия оборудованных укрытий, такие как школы, садики и больницы, которые частично имеют укрепленные подвалы и бомбоубежища. По его мнению, в этих местах нужно установить радиорубки и локальные оповещательные системы для эффективного информирования дончан через уличные радиоколонки.