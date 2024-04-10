В Таганроге сбили не менее двух беспилотников во время атаки 10 апреля

В свою очередь подписчики военкора объявили, что прячутся от атаки в ванных, подъездах и подвалах, чтобы защитить себя от атаки. Они также добавили, что ждут сообщения о работе систем ПВО, которые защищают воздушное пространство над Ростовской областью.