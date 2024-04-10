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Published Сегодня, 07:38

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В Таганроге сбили не менее двух беспилотников во время атаки 10 апреля

В Таганроге сбили не менее двух беспилотников во время атаки 10 апреля

10 апреля 2024, 07:38
Фото: mil.ru
В Таганроге сбили не менее двух беспилотников во время атаки 10 апреля
В небе над Ростовской областью сбили не менее двух беспилотников, об этом сообщил военкор Владимир Разин в своем Telegram-канале.

В среду, 10 апреля, в Ростовской области на территории Таганрога объявили воздушную тревогу, причиной работы сирен стали беспилотники, замеченные в небе над регионом.

Жителей попросили укрыться от возможной опасности в подвалах и помещениях без окон.

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Через полчаса после начала атаки военкор Владимир Разин объявил, что, по его данным, в небе над Ростовской областью сбили не меньше двух беспилотников. Военкор предположил, что беспилотники «посадили» с помощью средств радиолокационной борьбы.

«Далеко от укрытий не уходите», — посоветовал своим читателям Разин.

В свою очередь подписчики военкора объявили, что прячутся от атаки в ванных, подъездах и подвалах, чтобы защитить себя от атаки. Они также добавили, что ждут сообщения о работе систем ПВО, которые защищают воздушное пространство над Ростовской областью.

Обращаем внимание, что информация пока не получила официального подтверждения, журналисты ждут доклад Минобороны, чтобы доподлинно установить точное число воздушных целей и последствия удара на земле.

Ранее в Ростовской области местный житель показал дрон, рухнувший в его дворе.

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