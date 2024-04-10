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В Таганроге завыли сирены воздушной тревоги 10 апреля

В Таганроге завыли сирены воздушной тревоги 10 апреля

10 апреля 2024, 07:16
Фото: mil.ru
В Таганроге завыли сирены воздушной тревоги 10 апреля
В Таганроге из-за атаки беспилотников включили системы оповещения, об этом сообщили местные жители и подписчики военкора Владимира Разина.

В среду, 10 апреля, около 09.40 мск на территории Таганрога завыли сирены систем оповещения. Причиной их работы стала атака беспилотными летательными аппаратами по территории города.

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Население призвали проявить осторожность и немедленно проследовать в подземные укрытия, чтобы не подвергать опасности свои жизни и здоровье.

«Таганрог, сирена работает», «Две сирены орут в Таганроге», «Они то включают, то выключают», «Так часто сирены у нас ещё не включали», — заметили жители Таганрога.

Сейчас жителям рекомендуется не выходить на улицу, а также укрыться в помещении без окон, чтобы снизить риски пораниться в случае повреждения стекол.

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