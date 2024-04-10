В Таганроге завыли сирены воздушной тревоги 10 апреля

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В среду, 10 апреля, около 09.40 мск на территории Таганрога завыли сирены систем оповещения. Причиной их работы стала атака беспилотными летательными аппаратами по территории города.
Население призвали проявить осторожность и немедленно проследовать в подземные укрытия, чтобы не подвергать опасности свои жизни и здоровье.
«Таганрог, сирена работает», «Две сирены орут в Таганроге», «Они то включают, то выключают», «Так часто сирены у нас ещё не включали», — заметили жители Таганрога.
Сейчас жителям рекомендуется не выходить на улицу, а также укрыться в помещении без окон, чтобы снизить риски пораниться в случае повреждения стекол.