Власти ввели в Ростове режим повышенной готовности

Posted Вчера, 17:00
Published Вчера, 17:00
Modified Вчера, 17:02
Updated Вчера, 17:02
Днем 10 апреля жители аварийного дома на Мечникова, 51 сообщили о частичном обрушении бетонного потолка в одной из квартир, а также об огромной трещине, прошедшей по дому.
На место событий прибыли спасатели и чиновники. Последние постановили ввести режим повышенной готовности для всех органов управления и сил городского звена. При администрации Октябрьского района начнет работать оперативный штаб. Он займется помощью жильцам аварийного дома.
Самих жильцов переселят в маневренный фонд. Администрация Ростова пообещала выделить транспорт и грузчиков для перевозки вещей из дома и даже готова дать складские помещения для их хранения.
Сам аварийный дом возьмут под охрану.
Также сообщалось, что чиновники хотят в ускоренном режиме провести оценку жилья на Мечникова, 51 для последующего выкупа.