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Published Вчера, 17:00

Modified Вчера, 17:02

Updated Вчера, 17:02

Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за дома на Мечникова

Власти ввели в Ростове режим повышенной готовности

10 апреля 2024, 17:00
Фото: для иллюстрации / 1MI
Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за дома на Мечникова

Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за дома на Мечникова

Оперативный штаб при администрации Октябрьского района создали в Ростове для решения проблемы с домом на Мечникова, 51, заявил градоначальник Алексей Логвиненко.

Днем 10 апреля жители аварийного дома на Мечникова, 51 сообщили о частичном обрушении бетонного потолка в одной из квартир, а также об огромной трещине, прошедшей по дому.

В доме на Мечникова в Ростове треснула стена и рухнул потолок
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На место событий прибыли спасатели и чиновники. Последние постановили ввести режим повышенной готовности для всех органов управления и сил городского звена. При администрации Октябрьского района начнет работать оперативный штаб. Он займется помощью жильцам аварийного дома.

Самих жильцов переселят в маневренный фонд. Администрация Ростова пообещала выделить транспорт и грузчиков для перевозки вещей из дома и даже готова дать складские помещения для их хранения.

Сам аварийный дом возьмут под охрану.

Также сообщалось, что чиновники хотят в ускоренном режиме провести оценку жилья на Мечникова, 51 для последующего выкупа.

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