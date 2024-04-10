rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Водитель BMW протаранил витрину мебельного центра в Ростове

Водитель BMW протаранил витрину торгового центра в Ростове

10 апреля 2024, 12:44
Фото: unsplash
Водитель BMW протаранил витрину мебельного центра в Ростове
Пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, водитель дорогой иномарки врезался в витрину ростовского магазина, сообщает Don Mash.

Происшествие случилось днем 10 апреля на улице Вавилова, 63. Водитель BMW, по предварительным данным, уходя от столкновения с другой машиной, влетел в витрину мебельного центре «Глобус».

Сообщается, что в ДТП никто не пострадал. Иномарка разнесла стеклянную витрину. Механические повреждения получила и сама машина.

В Ростове осудили подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП на Каскадной
Узнать подробнее
Водитель BMW протаранил витрину мебельного центра в Ростове
Видео: ТГ канал don_mash

В ГИБДД по городу подробностями аварии пока не делились.

Информация уточняется.

Напомним, в Ростове на Пушкинской электросамокат сбили пожилую женщину. Происшествие также произошло днем 10 апреля. Помощь пенсионерки оказали очевидцы.

Читайте также:
Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в домПрокуратура Ростовской области отчитала губернатора Голубева за состояние дорогКурьер на самокате сбил женщину в Ростове, она госпитализирована
#Город#Новости#Видео#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Глава Таганрога объявил воздушную тревогу
Сегодня, 06:51
Стали известны подробности о раненых после взрыва беспилотника в Ростовской области
Сегодня, 05:53
Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:55
В Ростове временно отложили реконструкцию парка имени Максима Горького
Вчера, 18:06
В России цены на такси могут подорожать на 30%
Вчера, 17:40
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
Вчера, 17:44
"