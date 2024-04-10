Водитель BMW протаранил витрину торгового центра в Ростове

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Происшествие случилось днем 10 апреля на улице Вавилова, 63. Водитель BMW, по предварительным данным, уходя от столкновения с другой машиной, влетел в витрину мебельного центре «Глобус».
Сообщается, что в ДТП никто не пострадал. Иномарка разнесла стеклянную витрину. Механические повреждения получила и сама машина.
В ГИБДД по городу подробностями аварии пока не делились.
Информация уточняется.
Напомним, в Ростове на Пушкинской электросамокат сбили пожилую женщину. Происшествие также произошло днем 10 апреля. Помощь пенсионерки оказали очевидцы.