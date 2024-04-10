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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:56

Военкор Разин заявил о сбитом беспилотнике над Ростовской областью

Военкор Разин заявил о сбитом беспилотнике над Ростовской областью

10 апреля 2024, 06:54
Фото: mil.ru
Военкор Разин заявил о сбитом беспилотнике над Ростовской областью
Над территорией Ростовской области удалось сбить беспилотник, сообщил военкор Владимир Разин.

По его словам, вражеский БПЛА удалось уничтожить над Таганрогом. Разин добавил, что сработала система ПВО, которая и справилась с воздушной целью.

Военкор пишет, что возможна массированная атака, он просит людей соблюдать меры безопасности.

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«Максимальное внимание к Ростовской области, пройдите в безопасные места», — говорится в публикации.

Добавим, что никаких официальных комментариев не было. В данный момент вся информация уточняется.

Ранее появились подробности о раненых после взрыва дрона в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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