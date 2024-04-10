Военкор Разин заявил о сбитом беспилотнике над Ростовской областью

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
По его словам, вражеский БПЛА удалось уничтожить над Таганрогом. Разин добавил, что сработала система ПВО, которая и справилась с воздушной целью.
Военкор пишет, что возможна массированная атака, он просит людей соблюдать меры безопасности.
«Максимальное внимание к Ростовской области, пройдите в безопасные места», — говорится в публикации.
Добавим, что никаких официальных комментариев не было. В данный момент вся информация уточняется.
Ранее появились подробности о раненых после взрыва дрона в регионе.