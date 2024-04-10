rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

За час площадь пожара в доме Эрберга в Ростове выросла втрое

За час площадь пожара в доме Эрберга в Ростове выросла втрое

10 апреля 2024, 10:03
Фото: 61.mchs.gov.ru
За час площадь пожара в доме Эрберга в Ростове выросла втрое
Огонь стремительно распространяется по дому Эрберга в центре Ростова, площадь пожара выросла до 300 квадратов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, около 11.45 мск в центре Ростова на улице Ульяновской вспыхнул пожар на территории памятника архитектурного и исторического наследия города — дома Эрберга. Огонь охватил 100 квадратов площади, к работам по тушению огня привлекли несколько десятков пожарных.

В МЧС показали аппокалиптичные кадры после пожара в промзоне на левом берегу Ростова
Узнать подробнее

Однако уже через час стало известно, что к работам по ликвидации огня пришлось привлечь дополнительные силы. Теперь в общей сложности на месте ЧП работают 62 спасателя и 20 единиц спецтехники.

Кроме того, за час площадь пожара увеличилась в три раза — со 100 до 300 квадратных метров.

Здание находится в зоне плотной застройки, а рядом с ним находится еще один ОКН — дом М. Е. Скакун. Пока неизвестно, существует ли угроза распространения огня на соседние здания.

Читайте также:
В Ростове горит старинный дом Эрберга, построенный в 1903 годуДонские власти опровергли информацию об ударе по нефтепроводу в АзовеСреди тел погибших в «Крокусе» опознали многодетную мать из Таганрога и ее сына
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Пожар#МЧС#Спасатели#Огонь#Последние новости Ростова на сегодня#ОКН#Историческая застройка Ростова#Ростов#18+#Тушение огня#Спецтехника#Застройка#Возгорание#Площадь пожара#Происшествия#Пожар в доме Эрберга в Ростове на улице Ульяновской, 25
Подпишитесь
Глава Таганрога объявил воздушную тревогу
Сегодня, 06:51
Стали известны подробности о раненых после взрыва беспилотника в Ростовской области
Сегодня, 05:53
Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:55
В Ростове временно отложили реконструкцию парка имени Максима Горького
Вчера, 18:06
В России цены на такси могут подорожать на 30%
Вчера, 17:40
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
Вчера, 17:44
"