За час площадь пожара в доме Эрберга в Ростове выросла втрое

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Напомним, около 11.45 мск в центре Ростова на улице Ульяновской вспыхнул пожар на территории памятника архитектурного и исторического наследия города — дома Эрберга. Огонь охватил 100 квадратов площади, к работам по тушению огня привлекли несколько десятков пожарных.
Однако уже через час стало известно, что к работам по ликвидации огня пришлось привлечь дополнительные силы. Теперь в общей сложности на месте ЧП работают 62 спасателя и 20 единиц спецтехники.
Кроме того, за час площадь пожара увеличилась в три раза — со 100 до 300 квадратных метров.
Здание находится в зоне плотной застройки, а рядом с ним находится еще один ОКН — дом М. Е. Скакун. Пока неизвестно, существует ли угроза распространения огня на соседние здания.