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Posted Вчера, 16:23

Published Вчера, 16:23

Modified Вчера, 16:25

Updated Вчера, 16:25

Уже с мая в Ростове будут действовать ограничения на въезд большегрузов

Запрет на въезд фур в Ростов введут с мая в часы-пик

10 апреля 2024, 16:23
Фото: 1MI
Уже с мая в Ростове будут действовать ограничения на въезд большегрузов
Уже с мая в Ростове будут действовать ограничения на въезд большегрузов, пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на главу городского департамента транспорта Дениса Водопьянова.

Ограничения актуальны для фур весом более 26 тонн. Уже с мая они не смогут заезжать в Ростов в часы-пик — с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00. Следить за этим будут инспекторы ГИБДД и дорожные камеры.

Вместе с тем штраф за нарушение ограничения составит всего лишь 500 рублей. Власти Ростова понимают, что водителям будет проще заплатить его, чем ехать в объезд. А потому департамент транспорта обратился в Минтранс РФ с инициативой увеличить размер штрафа.

Также власти Ростова хотят полностью закрыть для грузовиков центр города. Для этого они планируют закупить несколько тысяч дорожных знаков.

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Необходимость ограничений для фур появилась в том числе из-за ям на дорогах. В летнюю жару грузовики продавливают асфальт, из-за чего образуются выбоины. Также запрет должен положительно сказаться на экологии в городе.

Напомним, улицу Шаумяна в Ростове на два месяца перекроют для водителей. Там будут проводить работы на теплосетях.

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