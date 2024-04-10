Запрет на въезд фур в Ростов введут с мая в часы-пик

Ограничения актуальны для фур весом более 26 тонн. Уже с мая они не смогут заезжать в Ростов в часы-пик — с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00. Следить за этим будут инспекторы ГИБДД и дорожные камеры.