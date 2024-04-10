Запрет на въезд фур в Ростов введут с мая в часы-пик

Posted Вчера, 16:23
Published Вчера, 16:23
Modified Вчера, 16:25
Updated Вчера, 16:25
Ограничения актуальны для фур весом более 26 тонн. Уже с мая они не смогут заезжать в Ростов в часы-пик — с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00. Следить за этим будут инспекторы ГИБДД и дорожные камеры.
Вместе с тем штраф за нарушение ограничения составит всего лишь 500 рублей. Власти Ростова понимают, что водителям будет проще заплатить его, чем ехать в объезд. А потому департамент транспорта обратился в Минтранс РФ с инициативой увеличить размер штрафа.
Также власти Ростова хотят полностью закрыть для грузовиков центр города. Для этого они планируют закупить несколько тысяч дорожных знаков.
Необходимость ограничений для фур появилась в том числе из-за ям на дорогах. В летнюю жару грузовики продавливают асфальт, из-за чего образуются выбоины. Также запрет должен положительно сказаться на экологии в городе.
Напомним, улицу Шаумяна в Ростове на два месяца перекроют для водителей. Там будут проводить работы на теплосетях.