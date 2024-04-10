Жара до +30 градусов накроет Ростовскую область

Posted Вчера, 13:34
Published Вчера, 13:34
Modified Вчера, 13:36
Updated Вчера, 13:36
Конец рабочей недели ознаменуется сильной жарой в регионе. В четверг, 11 апреля, средняя температура воздуха днем составит около +27 градусов. Ночью станет прохладней до +13 градусов. Уже в пятницу столбики термометров днем доползут до отметки в +30 градусов, вечером станет прохладней до примерно +12 градусов.
При этом погода будет преимущественно солнечной. Скорость ветра составит до десяти километров в час.
Сегодня в Ростове средняя температура воздуха составляет +24 градуса. К вечеру похолодает до +9 градусов.
Тем временем климатолог Александр Иошпа сообщил о надвигающемся на Ростовскую область антициклоне с ливнями. Ухудшения погоды стоит ждать к майским праздникам. К концу апреля столбики термометров вернутся к отметкам до +20 градусов.