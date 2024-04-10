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Posted Вчера, 13:34

Published Вчера, 13:34

Modified Вчера, 13:36

Updated Вчера, 13:36

Жара до +30 градусов накроет Ростовскую область с 11 апреля

Жара до +30 градусов накроет Ростовскую область

10 апреля 2024, 13:34
Фото: 1MI
Жара до +30 градусов накроет Ростовскую область с 11 апреля

Жара до +30 градусов накроет Ростовскую область с 11 апреля

В ближайшие дни в Ростовской области ожидается значительное повышение температуры воздуха, предупредили синоптики.

Конец рабочей недели ознаменуется сильной жарой в регионе. В четверг, 11 апреля, средняя температура воздуха днем составит около +27 градусов. Ночью станет прохладней до +13 градусов. Уже в пятницу столбики термометров днем доползут до отметки в +30 градусов, вечером станет прохладней до примерно +12 градусов.

При этом погода будет преимущественно солнечной. Скорость ветра составит до десяти километров в час.

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Сегодня в Ростове средняя температура воздуха составляет +24 градуса. К вечеру похолодает до +9 градусов.

Тем временем климатолог Александр Иошпа сообщил о надвигающемся на Ростовскую область антициклоне с ливнями. Ухудшения погоды стоит ждать к майским праздникам. К концу апреля столбики термометров вернутся к отметкам до +20 градусов.

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