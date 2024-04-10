Жара до +30 градусов накроет Ростовскую область

Конец рабочей недели ознаменуется сильной жарой в регионе. В четверг, 11 апреля, средняя температура воздуха днем составит около +27 градусов. Ночью станет прохладней до +13 градусов. Уже в пятницу столбики термометров днем доползут до отметки в +30 градусов, вечером станет прохладней до примерно +12 градусов.