Жители Таганрога проигнорировали сирены во время атаки беспилотников

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Газета «Молот» со ссылкой на собственного корреспондента объявила, что жители Таганрога проигнорировали работу систем оповещения во время атаки беспилотников утром 10 апреля.
По словам очевидца, хотя на центральном рынке Таганрога прекрасно слышно работу сирен, ни торговцы, ни покупатели не сдвинулись с места, чтобы спрятаться в укрытиях, продолжив шопинг.
«Торговля, как обычно, шла бойко. На сирены люди не обращали никакого внимания, доверяя российским военным», — рассказал корреспондент издания.
Напомним, около 09.40 мск в Таганроге объявили воздушную тревогу из-за опасности атаки беспилотниками. По предварительной информации, в небе над городом удалось сбить как минимум два БПЛА, однако эти данные ни местные власти, ни военные пока не подтвердили.