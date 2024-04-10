Жители Таганрога проигнорировали сирены во время атаки беспилотников

Напомним, около 09.40 мск в Таганроге объявили воздушную тревогу из-за опасности атаки беспилотниками. По предварительной информации, в небе над городом удалось сбить как минимум два БПЛА, однако эти данные ни местные власти, ни военные пока не подтвердили.