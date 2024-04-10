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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Власти рассказали, что делать при угрозе атаки беспилотниками на Дону

Жителям Ростовской области дали инструкцию на случай атаки беспилотников

10 апреля 2024, 12:43
Фото: mchs.gov.ru
Власти рассказали, что делать при угрозе атаки беспилотниками на Дону
В Таганроге в случае угрозы атаки беспилотниками будут включены сирены, рассказал глава горадминистрации Андрей Фатеев.

Он сообщил, что сирены обозначают сигнал «Внимание всем!». Кроме того, информация появится в соцсетях Фатеева и администрации города.

«Не нужно паниковать, сохраняйте спокойствие и действуйте согласно инструкции», — рассказал сити-менеджер.

Он уточнил, что если человек находится в здании, то нужно спуститься на нижний этаж или в подвал. В это время нельзя пользоваться лифтом.

В квартире нужно отыскать место, где нет окон, между несущих стен. Подойдет ванная комната, здесь нужно сесть на пол.

Жители Таганрога проигнорировали сирены во время атаки беспилотников
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Если человек был на улице, то лучше зайти в здание и там спрятаться. При обнаружении беспилотника его нельзя трогать, следует отойти на безопасное расстояние. О находке необходимо сообщить по номеру 112.

Напомним, что в среду губернатор Василий Голубев объявлял в Таганроге опасность атаки БПЛА.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Беспилотник#Власти#Происшествия
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