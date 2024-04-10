Жителям Ростовской области дали инструкцию на случай атаки беспилотников

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Он сообщил, что сирены обозначают сигнал «Внимание всем!». Кроме того, информация появится в соцсетях Фатеева и администрации города.
«Не нужно паниковать, сохраняйте спокойствие и действуйте согласно инструкции», — рассказал сити-менеджер.
Он уточнил, что если человек находится в здании, то нужно спуститься на нижний этаж или в подвал. В это время нельзя пользоваться лифтом.
В квартире нужно отыскать место, где нет окон, между несущих стен. Подойдет ванная комната, здесь нужно сесть на пол.
Если человек был на улице, то лучше зайти в здание и там спрятаться. При обнаружении беспилотника его нельзя трогать, следует отойти на безопасное расстояние. О находке необходимо сообщить по номеру 112.
Напомним, что в среду губернатор Василий Голубев объявлял в Таганроге опасность атаки БПЛА.