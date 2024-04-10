Зоолог предупредила о реакции на людей змей-гигантов, которых находят в Ростове

Posted Вчера, 18:41
Published Вчера, 18:41
Modified Вчера, 18:43
Updated Вчера, 18:43
Кто-то к змеям равнодушен и проходит мимо них так же, как прошел бы мимо кошки. А кто-то даже при виде безобидного ужа впадает в панику.
«Не все люди умеют отличать ядовитых змей от неядовитых. Когда вы обнаруживаете змею, мало кто тратит время на разглядывание полосок. В лучшем случае человек уходит, в худшем — убивает животное», — замечает Регина Ерофеева.
Зоолог предупреждает, что змеи практически никогда не нападают на человека, который не представляет для них угрозы.
«Категорически не стоит совершать резких движений, пытаться раздавить змею или поймать ее. Такая змея как гадюка, например, если вы будете постепенно приближаться, будет предупреждать о том, что видит в вас угрозу. Она будет перемещаться в вашем направлении выпадами. В таком случае нужно развернуться и просто уйти с территории змеи», — рекомендует Регина Ерофеева.
Если змея просто проползает мимо — лучше ничего не предпринимать, замереть на месте и дать ей отползти на несколько метров.
«В нашем регионе змеи крупнее 3-4 метров встречаются редко. Их пища — это мелкие грызуны, рыбы, лягушки и насекомые. Человек неинтересен им как добыча и нападать они будут только при необходимости защиты. В большинстве случае змея заметит вас первой, и сама захочет спрятаться», — объясняет зоолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что зоолог объяснил нашествие змей в Ростовской области.