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Posted Вчера, 18:41

Published Вчера, 18:41

Modified Вчера, 18:43

Updated Вчера, 18:43

Зоолог рассказал, что дончанам делать при встрече со змеей

Зоолог предупредила о реакции на людей змей-гигантов, которых находят в Ростове

10 апреля 2024, 18:41
Фото: pxhere
Зоолог рассказал, что дончанам делать при встрече со змеей

Зоолог объяснила, как себя вести со змеями-гигантами, которых находят в Ростове

Жители Ростовской области все чаще стали обнаруживать трехметровых змей-гигантов и змеиные клубки. Своими находками дончане делятся в социальных сетях. Ростовский зоолог Регина Ерофеева дала дончанам несколько советов о том, как вести себя при неожиданной встрече со змеей, чтобы никто не пострадал.

Кто-то к змеям равнодушен и проходит мимо них так же, как прошел бы мимо кошки. А кто-то даже при виде безобидного ужа впадает в панику.

«Не все люди умеют отличать ядовитых змей от неядовитых. Когда вы обнаруживаете змею, мало кто тратит время на разглядывание полосок. В лучшем случае человек уходит, в худшем — убивает животное», — замечает Регина Ерофеева.

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Зоолог предупреждает, что змеи практически никогда не нападают на человека, который не представляет для них угрозы.

«Категорически не стоит совершать резких движений, пытаться раздавить змею или поймать ее. Такая змея как гадюка, например, если вы будете постепенно приближаться, будет предупреждать о том, что видит в вас угрозу. Она будет перемещаться в вашем направлении выпадами. В таком случае нужно развернуться и просто уйти с территории змеи», — рекомендует Регина Ерофеева.

Если змея просто проползает мимо — лучше ничего не предпринимать, замереть на месте и дать ей отползти на несколько метров.

«В нашем регионе змеи крупнее 3-4 метров встречаются редко. Их пища — это мелкие грызуны, рыбы, лягушки и насекомые. Человек неинтересен им как добыча и нападать они будут только при необходимости защиты. В большинстве случае змея заметит вас первой, и сама захочет спрятаться», — объясняет зоолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что зоолог объяснил нашествие змей в Ростовской области.

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