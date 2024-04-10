Зоолог предупредила о реакции на людей змей-гигантов, которых находят в Ростове

«Категорически не стоит совершать резких движений, пытаться раздавить змею или поймать ее. Такая змея как гадюка, например, если вы будете постепенно приближаться, будет предупреждать о том, что видит в вас угрозу. Она будет перемещаться в вашем направлении выпадами. В таком случае нужно развернуться и просто уйти с территории змеи», — рекомендует Регина Ерофеева.