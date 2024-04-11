Александр Ищенко: каждый депутат Донского парламента помогает фронту

— Это любые вопросы связанные с их службой в рядах вооруженных сил, с материальным обеспечением и даже с решением бытовых проблем. Нам важно понимать, в каких законах и нормативных актах есть пробелы, мешающие нашим участникам СВО получать любую помощь и поддержку. Решать жизненные проблемы с которыми они сталкиваются. Речь идет не только о тех кто находится на линии боевого соприкосновения, но и о тех, кто уже демобилизован, комиссован по каким-то причинам и обстоятельствам и конечно о семьях участников СВО, — сказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области.