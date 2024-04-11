Александр Ищенко: каждый депутат Донского парламента помогает фронту

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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В нем приняли участие депутаты, представители органов исполнительной власти, общественных и коммерческих организаций.
По словам инициатора создания комиссии — председателя донского парламента Александра Ищенко, комиссия станет координационным центром по обобщению уже имеющегося опыта помощи участникам СВО, членам их семей и фронту, а также по разработке новых правовых решений. По сути, комиссия представляет коллегиальный орган, который вобрал в себя представителей различных отраслей с одной целью — обеспечить взаимодействие между различными структурами и всеми ветвями власти, обобщая проблематику и опыт, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей.
Как пояснил спикер донского парламента Александр Ищенко, необходимо находить решения абсолютно всех проблем, с которыми сталкиваются наши герои.
— Это любые вопросы связанные с их службой в рядах вооруженных сил, с материальным обеспечением и даже с решением бытовых проблем. Нам важно понимать, в каких законах и нормативных актах есть пробелы, мешающие нашим участникам СВО получать любую помощь и поддержку. Решать жизненные проблемы с которыми они сталкиваются. Речь идет не только о тех кто находится на линии боевого соприкосновения, но и о тех, кто уже демобилизован, комиссован по каким-то причинам и обстоятельствам и конечно о семьях участников СВО, — сказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области.
Александр Ищенко добавил, что сегодня каждый депутат донского парламента проводит приемы граждан на которые приходят члены семей участников СВО. Они обращаются к депутатам с различными вопросами и задача комиссии будет в заключаться в обобщении существующей проблематике для выработки системных государственных решений.
По существу, именно данная комиссия и станет центром решения проблем. Если они будут касаться муниципального уровня, то решения последуют на уровне муниципалитетов. Если проблемы затронут областное законодательство или региональное правительство, то на основе их анализа будут готовиться соответствующие решения на этих уровнях и так далее.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области отмечает, что в настоящее время у донского парламента хорошее взаимодействие с федеральным уровнем власти, в первую очередь с сенаторами от нашего региона. Поэтому через инструмент взаимодействия с федеральным парламентом и правительством России комиссия сможет предлагать решения, направленные на поддержку бойцов и членов их семей даже на федеральном уровне. Ведь для донского парламента поддержка участников СВО и членов их семей сегодня стоит в приоритете.
В целом комиссия будет работать по трем направлениям: поддержка участников СВО, поддержка членов их семей и помощь фронту. Причем третьим блоком вопросов сегодня занимается практически каждый депутат Законодательного собрания Ростовской области. Обеспечение ребят, находящихся на линии боевого соприкосновения идет по всем направлениям.
— Эти три составляющие части должны иметь единый центр управления. Комиссия и будет обеспечивать взаимодействие между уровнями власти и поддерживать прямую связь с нашими бойцами находящимися на линии боевого соприкосновения, с членами их семей, которые живут, учатся и работают в нашей области, — подчеркнул Александр Ищенко.
Стоит добавить, что в состав комиссии вошли два депутата донского парламента, которые сегодня находятся на фронте. Они не смогли приехать на заседание, но именно они стали связующим звеном с командирами воинских частей, с мобилизованными, контрактниками и добровольцами. Их самоотдача помогла выполнить задачи депутатского корпуса — быть все время на связи с донскими военнослужащими. А значит, и все проблемы, которые их волнуют, в скором времени будут решены.