«Бросил трактор и сбежал»: ростовчане рассказали, как вырубали здоровые деревья

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
По словам очевидцев, люди увидели из окон, как на поле возле жилых домов орудовал трактор. Срубленные крупные деревья сваливали в одну кучу. Местные жители подчеркивают, что эта груда деревьев остается лежать на месте до сих пор.
Подозревая, что зеленые насаждения уничтожают без соответствующего на то разрешения, неравнодушные горожане обратились за помощью в администрацию, вызвали полицию.
«Когда все приехали, рабочий бросил трактор и сбежал. Видимо, у него при себе не было разрешения на вырубку деревьев», — делится мнением житель окрестных домов, не пожелавший публиковать свое имя.
После этого, по словам собеседника, вырубка прекратилась. Не возобновилась она и на следующий день. Однако ростовчане рассказывают, что внятного объяснения происходящему так и не получили. А позже, по их наблюдениям, трактор с поля исчез.
Местные жители недоумевают — кому пришло в голову вырубать здоровые зеленые деревья, которые можно было пересадить в другое место? Активисты уточняют, что среди деревьев были и цветущие.
На момент публикации материала получить разъяснения произошедшему не удалось.
В Управлении ЖКХ Советского района, которое выдает разрешения на уничтожение зеленых насаждений в районе, на звонок в рабочие часы никто не отвечал. Автоответчик лишь попросил корреспондента RostovGazeta представиться и оставить номер телефона для последующего перезвона.
Редакция направила официальный запрос в УЖКХ Советского района. Информация выясняется.
Ранее стало известно, как рабочие в парке Чуковского в Ростове намеревались уничтожить более сотни деревьев.