Диетолог рассказал, как правильно мыть плоды, чтобы не наесться червей

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
По словам эксперта, самые распространенные нежелательные добавки в виде личинок вишневой мухи встречаются в вишне, черешне и абрикосах. «На малине тоже живут жуки, но считается, что эту ягоду нельзя мыть из-за того, что она повреждается от напора воды», — замечает эксперт.
Кроме насекомых на поверхности плодов могут оставаться агропромышленные химикаты и пестициды. Эффективно избавиться от них, по мнению Анастасии Кривошей поможет замачивание в растворе соды или соли.
«Воду смешиваем с содой или солью в пропорции 10 к 1. В этом растворе на 10-20 минут оставляем любые овощи, ягоды и фрукты. Если замачиваете вишню или черешню — отрывайте у них хвостики, чтобы личинки могли выбраться наружу. После замачивания в растворе переложите все в чистую воду. Воду можно поменять 2-3 раза», — рекомендует диетолог.
Главный плюс очистки замачиванием в том, что нежные ягоды, такие как малина или ежевика, не повредятся.
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