Диетолог рассказал, как правильно мыть плоды, чтобы не наесться червей

«Воду смешиваем с содой или солью в пропорции 10 к 1. В этом растворе на 10-20 минут оставляем любые овощи, ягоды и фрукты. Если замачиваете вишню или черешню — отрывайте у них хвостики, чтобы личинки могли выбраться наружу. После замачивания в растворе переложите все в чистую воду. Воду можно поменять 2-3 раза», — рекомендует диетолог.