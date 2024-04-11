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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Ростовский диетолог рассказал, как правильно мыть плоды, чтобы не наесться червей

Диетолог рассказал, как правильно мыть плоды, чтобы не наесться червей

11 апреля 2024, 14:38
Фото: unsplash
Ростовский диетолог рассказал, как правильно мыть плоды, чтобы не наесться червей

Диетолог Кривошей рассказала, как мыть фрукты и ягоды, чтобы не съесть червей

Ростовский диетолог Анастасия Кривошей рассказывает, что часто вместе с любимыми фруктами, овощами и ягодами ростовчане могут съедать и насекомых, которые на них обитают.

По словам эксперта, самые распространенные нежелательные добавки в виде личинок вишневой мухи встречаются в вишне, черешне и абрикосах. «На малине тоже живут жуки, но считается, что эту ягоду нельзя мыть из-за того, что она повреждается от напора воды», — замечает эксперт.

Кроме насекомых на поверхности плодов могут оставаться агропромышленные химикаты и пестициды. Эффективно избавиться от них, по мнению Анастасии Кривошей поможет замачивание в растворе соды или соли.

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«Воду смешиваем с содой или солью в пропорции 10 к 1. В этом растворе на 10-20 минут оставляем любые овощи, ягоды и фрукты. Если замачиваете вишню или черешню — отрывайте у них хвостики, чтобы личинки могли выбраться наружу. После замачивания в растворе переложите все в чистую воду. Воду можно поменять 2-3 раза», — рекомендует диетолог.

Главный плюс очистки замачиванием в том, что нежные ягоды, такие как малина или ежевика, не повредятся.

Ранее RostovGazeta писала о том, какие масла являются самыми полезными для организма.

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