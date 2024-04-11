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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Дом Аршавина в Петербурге пытаются продать два года

Дом Аршавина в Петербурге пытаются продать два года

11 апреля 2024, 14:03
Фото: fc-zenit.ru
Дом Аршавина в Петербурге пытаются продать два года
В Санкт-Петербурге в течение двух лет не могут продать дом футболиста Андрея Аршавина, пишет Newia.

Дом Аршавина пытаются реализовать за 150 миллионов рублей, однако желающих нет. По некоторым данным, изначально он был куплен за 20 миллионов.

Рядом со станцией метро «Удельная» расположен коттедж, общей площадью 387 «квадратов». На цокольном этаже предусмотрели сауну, душевую и джакузи, а на первом этаже есть кухня, гостиная и гардеробная. Этот комплекс и пытаются реализовать за 150 миллионов.

Издание со ссылкой на словам экспертов пишет, что дизайн этого дома может вызывать вопросы у некоторых людей, как снаружи, так и внутри, однако некоторые предпочитают именно такой стиль. Если у владельца нет срочной необходимости, то он может удерживать комплекс на своем усмотрении.

При этом издание Kp.ру пишет, что стоимость дома может быть завышена на 30 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что за месяц квадратный метр новостройки в Ростове подорожал до 138 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#Продажа#Футболисты#Петербург
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