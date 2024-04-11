Дом Аршавина в Петербурге пытаются продать два года

Издание со ссылкой на словам экспертов пишет, что дизайн этого дома может вызывать вопросы у некоторых людей, как снаружи, так и внутри, однако некоторые предпочитают именно такой стиль. Если у владельца нет срочной необходимости, то он может удерживать комплекс на своем усмотрении.