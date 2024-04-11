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Донские власти требуют провести реконструкцию кинотеатра «Россия» в Ростове

Донские власти требуют провести реконструкцию кинотеатра «Россия» в Ростове

11 апреля 2024, 18:11
Фото: Rost.galis / Собственная работа, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org
Донские власти требуют провести реконструкцию кинотеатра «Россия» в Ростове
В Ростове власти потребовали провести реконструкцию кинотеатра «Россия» в течение четырех лет, об этом сообщили донские СМИ.

Во вторник, 9 апреля, в комитет по охране ОКН Ростовской области направил в донской арбитражный суд иск против ПАО «Киноконцертный комплекс „Русь“. Подробности дела пока не раскрывались.

Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники рассказал, что причиной судебного спора стала реконструкция кинотеатра «Россия», которую комитет требует провести через восемь лет после сноса здания.

Стал известен совет директоров «Киноконцертного комплекса „Русь“ в Ростове
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По данным издания, реконструкцию необходимо провести в течение ближайших четырех лет (48 месяцев). Исковое заявление якобы направили в суд, поскольку собственники долгие годы бездействуют и не пытаются воссоздать исторический фасад кинотеатра, который являлся объектом культурного наследия.

Обращаем внимания, информация пока не получила официального подтверждения, поскольку текст искового заявления пока не доступен для ознакомления. Данные уточняются.

Ранее стало известно, что «Киноконцертный комплекс „Русь“ пытаются признать банкротом, а новый владелец надеется построить на месте здания ТРЦ.

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