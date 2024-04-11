Двигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской области

Издание сообщает, что место исследовали сотрудники инженерных войск, которые проверили находку, чтобы установить, насколько предмет взрывоопасен. В ходе проверки специалисты якобы выяснили, что деталь была маршевым ракетным двигателем. Эксперты добавили, что топлива в двигателе не было, благодаря чему предмет не представлял опасность для окружающих.