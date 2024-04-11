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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Двигатель ракеты обнаружили жители хутора в Ростовской области

Двигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской области

11 апреля 2024, 15:02
Фото: mchs.gov.ru
Двигатель ракеты обнаружили жители хутора в Ростовской области
В Ростовской области жители обнаружили предмет, напоминающий двигатель ракеты, подробностями поделились донским СМИ.

В четверг, 11 апреля, портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники объявил, что на территории Красносулинского района на окраине хутора Черников жители обнаружили предмет, напоминающий ракетный двигатель.

К месту находки вызвали экстренные службы и сотрудников правоохранительных органов, а также саперов. В настоящий момент участок оцеплен, чтобы не создавать рисков для гражданских лиц.

Фото: 1RnD

Издание сообщает, что место исследовали сотрудники инженерных войск, которые проверили находку, чтобы установить, насколько предмет взрывоопасен. В ходе проверки специалисты якобы выяснили, что деталь была маршевым ракетным двигателем. Эксперты добавили, что топлива в двигателе не было, благодаря чему предмет не представлял опасность для окружающих.

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Обращаем внимание, что официальной информации о подобной находке не поступало, также неизвестны обстоятельства того, как двигатель оказался на территории хутора. Данные уточняются.

Ранее в Ростовской области нашли тело мужчины, который мог погибнуть в результате взрыва гранаты.

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