Двигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В четверг, 11 апреля, портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники объявил, что на территории Красносулинского района на окраине хутора Черников жители обнаружили предмет, напоминающий ракетный двигатель.
К месту находки вызвали экстренные службы и сотрудников правоохранительных органов, а также саперов. В настоящий момент участок оцеплен, чтобы не создавать рисков для гражданских лиц.
Издание сообщает, что место исследовали сотрудники инженерных войск, которые проверили находку, чтобы установить, насколько предмет взрывоопасен. В ходе проверки специалисты якобы выяснили, что деталь была маршевым ракетным двигателем. Эксперты добавили, что топлива в двигателе не было, благодаря чему предмет не представлял опасность для окружающих.
Обращаем внимание, что официальной информации о подобной находке не поступало, также неизвестны обстоятельства того, как двигатель оказался на территории хутора. Данные уточняются.
Ранее в Ростовской области нашли тело мужчины, который мог погибнуть в результате взрыва гранаты.