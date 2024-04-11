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Движение перекроют на Московской в Ростове-на-Дону до середины лета

Движение перекроют на Московской в Ростове-на-Дону до середины лета

11 апреля 2024, 05:31
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону до 20 июля будут действовать ограничения движения в части улицы Московской, сообщили в департаменте транспорта.

Ограничат движение от Островского до Буденновского. Здесь пройдут работы по реконструкции водопроводной линии.

По информации департамента, эти меры будут действовать с 25 мая. Кроме того, в части улицы Московской планируется ввести одностороннее движение.

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Речь идет об участке от переулка Доломановский до Островского с северной стороны. Это продлится в течение всего периода проведения работ.

Поэтому водителям стоит учитывать ограничения при составлении маршрутов.

Ранее стало известно, что водителям в Ростовской области грозят аресты на 15 суток за неоплаченные штрафы. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ограничения движения#Московская улица
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