Движение перекроют на Московской в Ростове-на-Дону до середины лета

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
Ограничат движение от Островского до Буденновского. Здесь пройдут работы по реконструкции водопроводной линии.
По информации департамента, эти меры будут действовать с 25 мая. Кроме того, в части улицы Московской планируется ввести одностороннее движение.
Речь идет об участке от переулка Доломановский до Островского с северной стороны. Это продлится в течение всего периода проведения работ.
Поэтому водителям стоит учитывать ограничения при составлении маршрутов.
Ранее стало известно, что водителям в Ростовской области грозят аресты на 15 суток за неоплаченные штрафы. Материал на эту тему читайте по ссылке.