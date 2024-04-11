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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Готовый бизнес в Ростове-на-Дону: какой купить и что продают

Готовый бизнес в Ростове-на-Дону: какой купить и что продают

11 апреля 2024, 07:17
Фото: Unsplash
Готовый бизнес в Ростове-на-Дону: какой купить и что продают
В Ростове-на-Дону есть большое количество объявлений о продаже бизнеса. Какое дело можно купить, в материале RostovGazeta.

Как выбрать готовый бизнес

Выбор готового бизнеса может быть сложным процессом, который требует тщательного изучения и анализа. Вот несколько шагов, которые могут помочь вам принять обоснованное решение:

  1. выбирайте бизнес, который соответствует вашим интересам, опыту и навыкам. Работа в области, которая вам интересна, повышает вероятность успеха;

  2. проведите исследование рынка, чтобы понять спрос, конкуренцию и тенденции. Определите, есть ли у бизнеса потенциал для роста и развития;

  3. посмотрите на финансовое состояние бизнеса, его прибыльность и потенциал для доходов. Убедитесь, что вы понимаете все расходы и вас есть грамотный бизнес-план;

  4. проверьте юридические документы бизнеса, такие как лицензии, договоры, налоговые отчеты и т. д., чтобы убедиться, что все в порядке;

  5. обратите внимание на репутацию бизнеса среди клиентов, поставщиков и конкурентов. Плохие отзывы могут негативно сказаться на ваших будущих целях;

  6. рассмотрите возможности роста: оцените, есть ли у бизнеса возможности для расширения в будущем;

  7. обратитесь к консультантам по бизнесу или юристам, чтобы получить профессиональный совет и поддержку в процессе покупки собственного дела;

  8. не спешите с принятием решения. Тщательно взвесьте все факторы и примите обоснованное решение, основанное на анализе и исследованиях.

Помните, что выбор готового бизнеса — это серьезное решение, покупку можно совершать только с учетом всех аспектов и рисков.

Какой самый дорогой бизнес в Ростове

Стоит он 1,6 миллиарда рублей, это завод металлоконструкций на площади 57 тысяч квадратных метров.

«Завод укомплектован современным оборудованием способным производить крупногабаритные конструкции из толстостенного металла. На предприятии трудятся высококвалифицированные кадры в составе более 700 человек», — говорится в объявлении.

Сама территория огорожена и заасфальтирована.

Самый дорогой бизнес в Ростове. Стоит он 1,6 миллиарда рублей, это завод металлоконструкций на площади 57 тысяч квадратных метров.Самый дорогой бизнес в Ростове. Стоит он 1,6 миллиарда рублей, это завод металлоконструкций на площади 57 тысяч квадратных метров.
Самый дорогой бизнес в Ростове. Стоит он 1,6 миллиарда рублей, это завод металлоконструкций на площади 57 тысяч квадратных метров.Самый дорогой бизнес в Ростове. Стоит он 1,6 миллиарда рублей, это завод металлоконструкций на площади 57 тысяч квадратных метров.
Самый дорогой бизнес в Ростове. Стоит он 1,6 миллиарда рублей, это завод металлоконструкций на площади 57 тысяч квадратных метров.Самый дорогой бизнес в Ростове. Стоит он 1,6 миллиарда рублей, это завод металлоконструкций на площади 57 тысяч квадратных метров.
Самый дорогой бизнес в Ростове. Стоит он 1,6 миллиарда рублей, это завод металлоконструкций на площади 57 тысяч квадратных метров.
Фото: авито.ру

Дешевый бизнес в Ростове

Один из салонов красоты приглашает парикмахеров к взаимовыгодному сотрудничеству. В просторном зале сдаются рабочие места в аренду, где установлены две мойки. Есть кондиционирование и зоны ожидания на первом и втором этажах.

Что касается оплаты, то аренда места 15 дней в месяц составит 10 тысяч рублей.
Полный месяц -15 тысяч рублей.

Формат и размер помещения позволяют проводить обучающие программы.

Дешевый бизнес в Ростове. Один из салонов красоты приглашает парикмахеров к взаимовыгодному сотрудничеству.Дешевый бизнес в Ростове. Один из салонов красоты приглашает парикмахеров к взаимовыгодному сотрудничеству.
Дешевый бизнес в Ростове. Один из салонов красоты приглашает парикмахеров к взаимовыгодному сотрудничеству.Дешевый бизнес в Ростове. Один из салонов красоты приглашает парикмахеров к взаимовыгодному сотрудничеству.
Дешевый бизнес в Ростове. Один из салонов красоты приглашает парикмахеров к взаимовыгодному сотрудничеству.Дешевый бизнес в Ростове. Один из салонов красоты приглашает парикмахеров к взаимовыгодному сотрудничеству.
Дешевый бизнес в Ростове. Один из салонов красоты приглашает парикмахеров к взаимовыгодному сотрудничеству.
Фото: авито.ру

Как купить автомат по продаже воды

Этот бизнес можно запустить, имея всего 100 тысяч рублей, а продавец обещает доход примерно 150 тысяч каждый месяц. В объявлении также указано:

  1. окупаемость 5-6 месяцев;
  2. 24\7 автомат приносит прибыль;
  3. спрос обеспечен, доходность от 200% годовых;
  4. 83% партнеров закупают аппараты повторно.

Покупателю обещают предоставить план для старта.

Как купить автомат по продаже водыКак купить автомат по продаже воды
Как купить автомат по продаже воды
Фото: 1MI

Магазин автозапчастей

За 2,3 миллиона рублей можно стать владельцем магазина по реализации автозапчастей. Владелец рассказал, что продает бизнес из-за переезда в другую страну. При этом все работа выстроена через Интернет.

«Передам все контакты в Китае. Самый главный ответ на вопрос — накрутка на товар 50%. В месяц, продавая в Интернете, вы получаете от 100 тысяч до 250 тысяч рублей чистой прибыли. Товарный остаток около 1 миллиона», — говорится в публикации.

Продавец добавил, что готов рассмотреть вариант обмена бизнеса на автомобиль.

За 2,3 миллиона рублей можно стать владельцем магазина по реализации автозапчастей.За 2,3 миллиона рублей можно стать владельцем магазина по реализации автозапчастей.
За 2,3 миллиона рублей можно стать владельцем магазина по реализации автозапчастей.
Фото: авито.ру

Оборудованная пекарня

На улице Варфоломеева можно стать владельцем собственной пекарни за 2,5 миллиона рублей.

«Продается готовый бизнес в центре города. Пекарня полностью вся оборудована, есть клиенты, персонал, готовый работать. Продаем по семейным обстоятельствам», — пишет владелец.

Это объявление разместили 3 апреля, с этого момента оно набрало более 700 просмотров. Продавец не против поторговаться.

На улице Варфоломеева можно стать владельцем собственной пекарни за 2,5 миллиона рублей.На улице Варфоломеева можно стать владельцем собственной пекарни за 2,5 миллиона рублей.
На улице Варфоломеева можно стать владельцем собственной пекарни за 2,5 миллиона рублей.На улице Варфоломеева можно стать владельцем собственной пекарни за 2,5 миллиона рублей.
На улице Варфоломеева можно стать владельцем собственной пекарни за 2,5 миллиона рублей.На улице Варфоломеева можно стать владельцем собственной пекарни за 2,5 миллиона рублей.
На улице Варфоломеева можно стать владельцем собственной пекарни за 2,5 миллиона рублей.
Фото: авито.ру

Салон красоты

В центре Ростова продают готовый салон красоты на шесть рабочих мест. Здесь сделали ремонт высокого класса, а стоимость бизнеса составляет 2,5 миллиона рублей.

«Работал как косметологический кабинет. Продажа в связи с переездом, помещение в аренде», — пишет владелец.

В центре Ростова продают готовый салон красоты на шесть рабочих мест за 2,5 миллиона рублей.В центре Ростова продают готовый салон красоты на шесть рабочих мест за 2,5 миллиона рублей.
В центре Ростова продают готовый салон красоты на шесть рабочих мест за 2,5 миллиона рублей.В центре Ростова продают готовый салон красоты на шесть рабочих мест за 2,5 миллиона рублей.
В центре Ростова продают готовый салон красоты на шесть рабочих мест за 2,5 миллиона рублей.В центре Ростова продают готовый салон красоты на шесть рабочих мест за 2,5 миллиона рублей.
В центре Ростова продают готовый салон красоты на шесть рабочих мест за 2,5 миллиона рублей.
Фото: авито.ру

Он добавил, что возможен торг.

Ранее стало известно, что в Ростове продают сеть бургерных за 35 миллионов рублей.

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