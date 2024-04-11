Готовый бизнес в Ростове-на-Дону: какой купить и что продают

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:19
Выбор готового бизнеса может быть сложным процессом, который требует тщательного изучения и анализа. Вот несколько шагов, которые могут помочь вам принять обоснованное решение:
выбирайте бизнес, который соответствует вашим интересам, опыту и навыкам. Работа в области, которая вам интересна, повышает вероятность успеха;
проведите исследование рынка, чтобы понять спрос, конкуренцию и тенденции. Определите, есть ли у бизнеса потенциал для роста и развития;
посмотрите на финансовое состояние бизнеса, его прибыльность и потенциал для доходов. Убедитесь, что вы понимаете все расходы и вас есть грамотный бизнес-план;
проверьте юридические документы бизнеса, такие как лицензии, договоры, налоговые отчеты и т. д., чтобы убедиться, что все в порядке;
обратите внимание на репутацию бизнеса среди клиентов, поставщиков и конкурентов. Плохие отзывы могут негативно сказаться на ваших будущих целях;
рассмотрите возможности роста: оцените, есть ли у бизнеса возможности для расширения в будущем;
обратитесь к консультантам по бизнесу или юристам, чтобы получить профессиональный совет и поддержку в процессе покупки собственного дела;
не спешите с принятием решения. Тщательно взвесьте все факторы и примите обоснованное решение, основанное на анализе и исследованиях.
Помните, что выбор готового бизнеса — это серьезное решение, покупку можно совершать только с учетом всех аспектов и рисков.
Стоит он 1,6 миллиарда рублей, это завод металлоконструкций на площади 57 тысяч квадратных метров.
«Завод укомплектован современным оборудованием способным производить крупногабаритные конструкции из толстостенного металла. На предприятии трудятся высококвалифицированные кадры в составе более 700 человек», — говорится в объявлении.
Сама территория огорожена и заасфальтирована.
Один из салонов красоты приглашает парикмахеров к взаимовыгодному сотрудничеству. В просторном зале сдаются рабочие места в аренду, где установлены две мойки. Есть кондиционирование и зоны ожидания на первом и втором этажах.
Что касается оплаты, то аренда места 15 дней в месяц составит 10 тысяч рублей.
Полный месяц -15 тысяч рублей.
Формат и размер помещения позволяют проводить обучающие программы.
Этот бизнес можно запустить, имея всего 100 тысяч рублей, а продавец обещает доход примерно 150 тысяч каждый месяц. В объявлении также указано:
Покупателю обещают предоставить план для старта.
За 2,3 миллиона рублей можно стать владельцем магазина по реализации автозапчастей. Владелец рассказал, что продает бизнес из-за переезда в другую страну. При этом все работа выстроена через Интернет.
«Передам все контакты в Китае. Самый главный ответ на вопрос — накрутка на товар 50%. В месяц, продавая в Интернете, вы получаете от 100 тысяч до 250 тысяч рублей чистой прибыли. Товарный остаток около 1 миллиона», — говорится в публикации.
Продавец добавил, что готов рассмотреть вариант обмена бизнеса на автомобиль.
На улице Варфоломеева можно стать владельцем собственной пекарни за 2,5 миллиона рублей.
«Продается готовый бизнес в центре города. Пекарня полностью вся оборудована, есть клиенты, персонал, готовый работать. Продаем по семейным обстоятельствам», — пишет владелец.
Это объявление разместили 3 апреля, с этого момента оно набрало более 700 просмотров. Продавец не против поторговаться.
В центре Ростова продают готовый салон красоты на шесть рабочих мест. Здесь сделали ремонт высокого класса, а стоимость бизнеса составляет 2,5 миллиона рублей.
«Работал как косметологический кабинет. Продажа в связи с переездом, помещение в аренде», — пишет владелец.
Он добавил, что возможен торг.
Ранее стало известно, что в Ростове продают сеть бургерных за 35 миллионов рублей.