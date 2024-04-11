Износ лифтов Ростове-на-Дону: сколько нужно заменить и почему нет денег

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В рамках региональной программы капитального ремонта в 2023 году был проведен капитальный ремонт 171 лифта в 66 многоквартирных домах Ростовской области. Работы прошли в нескольких городах, в том числе Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Новочеркасске и других населенных пунктах региона.
Комплексная замена лифтового оборудования включает в себя следующие виды работ:
Кроме того, производится ремонт приямков. После установки лифтового оборудования проводится ремонт машинных помещений с последующим окрашиванием.
Чтобы избежать остановки работы лифтов, в 2023 году выделили деньги на замену 30 лифтов в 12 многоквартирных домах города Ростова. Общий объем финансирования составил 145,8 миллиона рублей из областного и городского бюджетов, при этом жители также внесли свой вклад в размере 10,8 миллиона рублей, что соответствует годовым взносам на капитальный ремонт.
В текущем году планируется заменить 283 лифта в регионе, а к началу 2025 года требуется обновить 517 лифтов, достигших установленного срока эксплуатации в 25 лет. Финансирование для замены половины из них уже выделено, однако требуется найти средства для оставшихся.
Губернатор поручил разработать механизм решения этого вопроса и включить необходимые средства на замену оставшихся лифтов в областной бюджет.
«Ни в коем случае нельзя игнорировать сроки эксплуатации. Это, прежде всего, касается безопасности людей», — подчеркнул Василий Голубев.
Если в техническом паспорте лифта не указан срок его эксплуатации, то по умолчанию он считается равным не более 25 годам со дня ввода лифта в эксплуатацию. В данном случае речь идет о полной замене лифта, а не о капитальном ремонте оборудования.
В РФ есть спецпрограмма, согласно которой все лифты в многоквартирных домах, достигшие конечного срока службы, должны быть заменены к 15 февраля 2025 года.
Следует обратить внимание на следующие неисправности и лучше не пользоваться в этих случаях лифтом. О проблеме нужно сообщить в управляющую компанию.
Средства на программу замены лифтов выделяются из Фонда капремонта, который пополняется за счет взносов от владельцев квартир.
Собственники квартир могут обратиться в местный Фонд капитального ремонта с запросом о переносе работ на удобный для них срок. Для этого им необходимо предоставить следующие документы:
Управляющая компания несет ответственность за обслуживание лифтов. Она заключает договор на обслуживание с одной из специализированных организаций. Информацию о выбранной организации можно найти на табличке, установленной обычно в кабине лифта.
Если вы оказались заблокированными в лифте, немедленно свяжитесь с управляющей компанией, аварийной службой или по любому доступному номеру, который указан на информационной табличке. Попробуйте нажать кнопку вызова диспетчерской службы (если такая имеется).
Если лифт вышел из строя, но внутри кабины нет никого, управляющая компания должна рассмотреть ваше обращение в течение 24 часов. При обращении в УК по телефону, запросите у диспетчера номер регистрации вашей жалобы в журнале приема звонков, а также его ФИО. Это поможет вам доказать факт обращения и уведомления о проблеме. Так начнется отсчет времени для решения данной ситуации.