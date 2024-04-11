Износ лифтов Ростове-на-Дону: сколько нужно заменить и почему нет денег

Если лифт вышел из строя, но внутри кабины нет никого, управляющая компания должна рассмотреть ваше обращение в течение 24 часов. При обращении в УК по телефону, запросите у диспетчера номер регистрации вашей жалобы в журнале приема звонков, а также его ФИО. Это поможет вам доказать факт обращения и уведомления о проблеме. Так начнется отсчет времени для решения данной ситуации.