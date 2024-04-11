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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Износ лифтов Ростове-на-Дону: сколько нужно заменить и почему нет денег

Износ лифтов Ростове-на-Дону: сколько нужно заменить и почему нет денег

11 апреля 2024, 14:10
Фото: unsplash
Износ лифтов Ростове-на-Дону: сколько нужно заменить и почему нет денег
В Ростовской области проводится постепенная работа по замене изношенных лифтов. Сколько предстоит их поменять и почему не хватает денег, в материале RostovGazeta.

Сколько лифтов отремонтировали в Ростовской области

В рамках региональной программы капитального ремонта в 2023 году был проведен капитальный ремонт 171 лифта в 66 многоквартирных домах Ростовской области. Работы прошли в нескольких городах, в том числе Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Новочеркасске и других населенных пунктах региона.

Комплексная замена лифтового оборудования включает в себя следующие виды работ:

  • Полная замена кабины;
  • Замена ограничителей скорости и направляющих кабины;
  • Замена лебедки;
  • Замена дверей и вызывной аппаратуры на этажах;
  • Замена систем электропитания;
  • Установка новых диспетчерских комплексов.

Кроме того, производится ремонт приямков. После установки лифтового оборудования проводится ремонт машинных помещений с последующим окрашиванием.

Замена лифтов в Ростове

Чтобы избежать остановки работы лифтов, в 2023 году выделили деньги на замену 30 лифтов в 12 многоквартирных домах города Ростова. Общий объем финансирования составил 145,8 миллиона рублей из областного и городского бюджетов, при этом жители также внесли свой вклад в размере 10,8 миллиона рублей, что соответствует годовым взносам на капитальный ремонт.

Чтобы избежать остановки работы лифтов, в 2023 году выделили деньги на замену 30 лифтов в 12 многоквартирных домах города Ростова.Чтобы избежать остановки работы лифтов, в 2023 году выделили деньги на замену 30 лифтов в 12 многоквартирных домах города Ростова.
Чтобы избежать остановки работы лифтов, в 2023 году выделили деньги на замену 30 лифтов в 12 многоквартирных домах города Ростова.
Фото: Администрация Ростова

Нехватка денег на замену лифтов

В текущем году планируется заменить 283 лифта в регионе, а к началу 2025 года требуется обновить 517 лифтов, достигших установленного срока эксплуатации в 25 лет. Финансирование для замены половины из них уже выделено, однако требуется найти средства для оставшихся.

Губернатор поручил разработать механизм решения этого вопроса и включить необходимые средства на замену оставшихся лифтов в областной бюджет.

«Ни в коем случае нельзя игнорировать сроки эксплуатации. Это, прежде всего, касается безопасности людей», — подчеркнул Василий Голубев.

Когда меняют лифты

Если в техническом паспорте лифта не указан срок его эксплуатации, то по умолчанию он считается равным не более 25 годам со дня ввода лифта в эксплуатацию. В данном случае речь идет о полной замене лифта, а не о капитальном ремонте оборудования.

В РФ есть спецпрограмма, согласно которой все лифты в многоквартирных домах, достигшие конечного срока службы, должны быть заменены к 15 февраля 2025 года.

Если в техническом паспорте лифта не указан срок его эксплуатации, то по умолчанию он считается равным не более 25 годам со дня ввода лифта в эксплуатацию.Если в техническом паспорте лифта не указан срок его эксплуатации, то по умолчанию он считается равным не более 25 годам со дня ввода лифта в эксплуатацию.
Если в техническом паспорте лифта не указан срок его эксплуатации, то по умолчанию он считается равным не более 25 годам со дня ввода лифта в эксплуатацию.
Фото: wikimedia.org

Признаки неисправности лифта

Следует обратить внимание на следующие неисправности и лучше не пользоваться в этих случаях лифтом. О проблеме нужно сообщить в управляющую компанию.

  • Шатание кабины при движении, сопровождающееся скрипом или сильным скрежетом;
  • мигание света;
  • повреждения стен или потолка;
  • наличие сквозных дыр;
  • неожиданное закрытие или открытие дверей;
  • движение кабины, когда двери еще не закрыты;
  • запах гари;
  • неисправность кнопок;
  • резкое торможение кабины.

Кто оплачивает замену лифта

Средства на программу замены лифтов выделяются из Фонда капремонта, который пополняется за счет взносов от владельцев квартир.

Как заменить лифт в доме

Собственники квартир могут обратиться в местный Фонд капитального ремонта с запросом о переносе работ на удобный для них срок. Для этого им необходимо предоставить следующие документы:

  • Заявление о переносе работ.
  • Техзаключение аккредитованной компании о необходимости замены лифта.

Кто отвечает за лифт

Управляющая компания несет ответственность за обслуживание лифтов. Она заключает договор на обслуживание с одной из специализированных организаций. Информацию о выбранной организации можно найти на табличке, установленной обычно в кабине лифта.

Управляющая компания несет ответственность за обслуживание лифтов.Управляющая компания несет ответственность за обслуживание лифтов.
Управляющая компания несет ответственность за обслуживание лифтов.
Фото: Администрация Ростова

Что делать, если сломался лифт

Если вы оказались заблокированными в лифте, немедленно свяжитесь с управляющей компанией, аварийной службой или по любому доступному номеру, который указан на информационной табличке. Попробуйте нажать кнопку вызова диспетчерской службы (если такая имеется).

Если лифт вышел из строя, но внутри кабины нет никого, управляющая компания должна рассмотреть ваше обращение в течение 24 часов. При обращении в УК по телефону, запросите у диспетчера номер регистрации вашей жалобы в журнале приема звонков, а также его ФИО. Это поможет вам доказать факт обращения и уведомления о проблеме. Так начнется отсчет времени для решения данной ситуации.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Износ#Капитальный ремонт#Лифты#Ремонт лифтового оборудования
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