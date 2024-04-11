К концу 2024 года в Ростовской области установят еще 1100 камер видеонаблюдения

В настоящий момент к АПК «Безопасный город» подключены почти 4,5 тысячи камер, до конца 2024 года их число планируется увеличить еще на 1100 камер. Все они будут следить за торговыми объектами, образовательными организациями, больницами и другими объектами социальной и транспортной инфраструктуры Ростовской области.