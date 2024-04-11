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К концу 2024 года в Ростовской области установят еще 1100 камер видеонаблюдения

К концу 2024 года в Ростовской области установят еще 1100 камер видеонаблюдения

11 апреля 2024, 16:58
Фото: 1MI
К концу 2024 года в Ростовской области установят еще 1100 камер видеонаблюдения
В Ростовской области к системе «Безопасный город» собираются дополнительно подключить 1,1 тысячи камер видеонаблюдения, подробности рассказала пресс-служба донского правительства.

Власти Ростовской области рассказали, что за 2023 год операторы Системы-112 приняли свыше 26 миллионов вызовов и около 1,5 миллиона сообщений. Уже с начала 2024 года за помощью экстренных служб обратились более миллиона дончан и гостей Ростовской области.

На последнем заседании, посвященном обеспечению общественной безопасности, а также развитию Системы-112 и АПК «Безопасный город», власти объявили, что особое внимание уделяют развитию системы видеонаблюдения.

В настоящий момент к АПК «Безопасный город» подключены почти 4,5 тысячи камер, до конца 2024 года их число планируется увеличить еще на 1100 камер. Все они будут следить за торговыми объектами, образовательными организациями, больницами и другими объектами социальной и транспортной инфраструктуры Ростовской области.

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По словам директора областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Павла Нудгина, система видеонаблюдения уже доказала свою эффективность, позволив в 2023 году увеличить раскрываемость преступлений в 3,5 раза.

Ранее стало известно, что власти Ростовской области потратили 68 миллионов рублей на установку камер видеонаблюдения на донских трассах. Камеры установили для отслеживания нарушений со стороны автомобилистов, а также мониторинга обстановки на дорогах.

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