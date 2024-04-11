Колбаса и мясо серьезно подорожали в Ростовской области за неделю

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Говядина, свинина и курица подорожали в регионе в пределах нескольких копеек. Однако за неделю сильно подорожала баранина. Если 1 апреля ее килограмм в среднем стоил 667,25 рубля, то уже 8 апреля ценник изменился до 672,56 рубля.
Поднялись в цене и колбасы. Полукопченая стала дороже на два рубля, теперь ее килограмм стоит 611,55 рубля. Также на два рубля подорожала вареная колбаса — до 505,75 рубля.
В среднем на пять рублей поднялась цена масла. Сейчас его килограмм в среднем оценивается в 787,21 рубля. С 297,90 рубля до 300,15 рубля подорожала сметана. Примерно на два рубля дороже спустя неделю стоит и килограмм творога — 405,89 рубля. На один рубль — до 73,21 — рубля поднялась стоимость одного литра молока.
Также на один рубль подорожал в регионе килограмм сахара — до 70 рублей.
Ранее стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области.