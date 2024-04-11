Колбаса и мясо серьезно подорожали в Ростовской области за неделю

В среднем на пять рублей поднялась цена масла. Сейчас его килограмм в среднем оценивается в 787,21 рубля. С 297,90 рубля до 300,15 рубля подорожала сметана. Примерно на два рубля дороже спустя неделю стоит и килограмм творога — 405,89 рубля. На один рубль — до 73,21 — рубля поднялась стоимость одного литра молока.