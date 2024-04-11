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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Колбасы и мясо значительно подорожали в Ростовской области за неделю

Колбаса и мясо серьезно подорожали в Ростовской области за неделю

11 апреля 2024, 12:33
Фото: Ekaterina Shakharova/unsplash
Колбасы и мясо значительно подорожали в Ростовской области за неделю
Баранина подорожала за неделю на несколько рублей, следует из данных Ростовстата.

Говядина, свинина и курица подорожали в регионе в пределах нескольких копеек. Однако за неделю сильно подорожала баранина. Если 1 апреля ее килограмм в среднем стоил 667,25 рубля, то уже 8 апреля ценник изменился до 672,56 рубля.

Поднялись в цене и колбасы. Полукопченая стала дороже на два рубля, теперь ее килограмм стоит 611,55 рубля. Также на два рубля подорожала вареная колбаса — до 505,75 рубля.

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В среднем на пять рублей поднялась цена масла. Сейчас его килограмм в среднем оценивается в 787,21 рубля. С 297,90 рубля до 300,15 рубля подорожала сметана. Примерно на два рубля дороже спустя неделю стоит и килограмм творога — 405,89 рубля. На один рубль — до 73,21 — рубля поднялась стоимость одного литра молока.

Также на один рубль подорожал в регионе килограмм сахара — до 70 рублей.

Ранее стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области.

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