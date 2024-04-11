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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

На три месяца ограничат движение в Нахичевани в Ростове

На три месяца ограничат движение в Нахичевани в Ростове

11 апреля 2024, 07:18
Фото: Водоканал
На три месяца ограничат движение в Нахичевани в Ростове
Из-за ремонта водопроводной линии дорожные ограничения введут в Нахичевани, сообщили в департаменте транспорта Ростова.

Речь идет об участке 20-й Линии от пересечения с Мурлычева до Ченцова. Там собрались реконструировать водопроводную линию. Ограничения на движение транспорта там будет действовать с 15 апреля по 31 июля.

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Водителям рекомендуется учесть дорожное нововведение и заранее продумывать свой маршрут движения.

Напомним, также движение перекроют на Московской в Ростове-на-Дону до середины лета. Проехать нельзя будет на участке от Островского до Буденновского. Как и в случае с ограничениями в Нахичевани, тут причиной нововведений стал ремонт водопровода.

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