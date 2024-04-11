На три месяца ограничат движение в Нахичевани в Ростове

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Речь идет об участке 20-й Линии от пересечения с Мурлычева до Ченцова. Там собрались реконструировать водопроводную линию. Ограничения на движение транспорта там будет действовать с 15 апреля по 31 июля.
Водителям рекомендуется учесть дорожное нововведение и заранее продумывать свой маршрут движения.
Напомним, также движение перекроют на Московской в Ростове-на-Дону до середины лета. Проехать нельзя будет на участке от Островского до Буденновского. Как и в случае с ограничениями в Нахичевани, тут причиной нововведений стал ремонт водопровода.