rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Стоит ли после Орска ждать режима ЧС при весенних паводках в Ростовской области

Не Тихий Дон: опасность наводнений в Ростовской области в 2024 году

11 апреля 2024, 14:27
Фото: 61.mchs.gov.ru
Стоит ли после Орска ждать режима ЧС при весенних паводках в Ростовской области
Ситуация с наводнением в Орске Оренбургской области привела к эвакуации огромного количества людей. В Ростовской области весной также ожидается повышение уровня воды в Дону.

К каким последствиям это может привести, какие районы Ростовской области могут оказаться затопленными, существует ли угроза введения ЧС и эвакуации населения из-за затоплений — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Дон превращался в море

По оценкам историков, река Дон никогда не считалась тихой. Об этом свидетельствуют сохранившиеся факты о разрушительных наводнениях прошлых веков. Первое масштабное наводнение зафиксировано в середине XVII века.

Исторические документы свидетельствуют, что жизнь дончан в периоды наводнений была очень сложной. В частности, очевидцы одного из наводнений тех лет упоминали, что река превращалась в море. А город Черкасск (ныне — станица Старочеркасская) из-за воды и вовсе оказывался в изоляции.

Сообщение с городом в одно из наводнений было возможным только на лодках. Но и этому препятствовали различные природные явления. Нередко жители по несколько дней оставались без провизии. Сильнейшие наводнения продолжалась до середины XX века.

По словам экспертов, ситуация изменилась в 1952 году — с появлением Цимлянского водохранилища. Наводнения продолжились, но перестали иметь масштабы катастрофы.

Цимлянское водохранилище с мощной плотиной позволило контролировать уровень воды.

Разлив в станице Старочеркасской в 1963 годуРазлив в станице Старочеркасской в 1963 году
Разлив в станице Старочеркасской в 1963 году
Фото: mеоtydа.ru
Океанолог предупредил о разрушительных наводнениях в Ростовской области
Узнать подробнее

Подтопления в наши дни

В начале 2024 года жители Ростова, Мясниковского и Азовского районов столкнулись с проблемой массового подтопления жилых домов. Дончане полагают, что причиной появления неконтролируемых потоков грунтовых вод стало масштабное строительство, нарушившее пути естественного движения грунтовых вод.

В частности, глава региона взял под контроль затопление хутора Ленинаван, уточнив, что это не единственный населенный пункт, который столкнулся с подтоплением.

Эксперты опасаются, что во время весеннего половодья, ситуация на этих территориях может значительно усугубиться — грунтовые воды находятся в прямой зависимости от весенних паводков.

«Проблема с подтоплением грунтовыми водами легко решаема. Можно сделать вертикальный или горизонтальный дренаж. Но и в принципе, если вода идет постоянно, надо смотреть, откуда она берется. Выяснить это не составляет труда. Нужно заказать соответствующие изыскания или исследования в зависимости от ситуации, этим будет все объяснено. И когда будет понятно, откуда идет вода, можно попробовать поработать с источником», — отмечает российский ученый, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

В то же время ростовчане хорошо помнят лето 2023 года, которое сопровождалось ливнями. Тогда массовые подтопления наблюдались в Батайске.

RostovGazeta сообщала, как на ряде улиц в Батайске вода по щиколотку стояла во дворах. У многих жителей топило подвалы и первые этажи домов, выходила из строя мебель и бытовая техника. После ливня в Батайске оказались подтопленными сотни домов. Местные жители собирали подписи для обращения в прокуратуру.

«Да, летом ливни были сильные. Но для того, чтобы наступило критическое состояние разлива воды в регионе, должно совпасть сразу несколько факторов. В их числе — западный ветер — так называемая „низовка“ в Ростовской области», — уточняет эколог Алексей Лебедев.

Жители Батайска собирают подписи в прокуратуру после затопления улиц города
Узнать подробнее

Серьезные подтопления наблюдались в Ростовской области и в ноябре 2023 года. Их причиной назвали ветровой нагон воды на участке устья Дон. Тогда были подтоплены 20 населенных пунктов Азовского района. Жители Обуховки и Кургана присылали в редакцию фотографии, рассказывая, как вода в считанные часы затапливала их дома и дворы.

Эксперты опасаются, что во время весеннего половодья, ситуация на этих территориях может значительно ухудшиться.Эксперты опасаются, что во время весеннего половодья, ситуация на этих территориях может значительно ухудшиться.
Эксперты опасаются, что во время весеннего половодья, ситуация на этих территориях может значительно ухудшиться.
Фото: ДПЧС по Ростовской области
«Регион погружается под воду»: в Ростовской области массово топит жилые дома
Узнать подробнее

Факторы риска для Ростовской области

Эколог разъясняет, что восточный ветер выдувает воду из Дона. А при западном ветре течение в Дону и Таганрогском заливе затормаживается, исток в дельте Дона замедляется.

Падение скорости течения приводит к накапливанию воды, ее уровень поднимается. Соответственно, при сильном паводке, который совпадет с западным ветром, не исключен резкий подъем уровня воды по бассейну реки Дон.

«В Азовском районе у нас же периодически подтапливает Рогожкино», — уточняет Алексей Лебедев.

По мнению собеседника, весной из-за сильных паводков может пострадать Аксайский район. А именно, те дома, которые стоят на прибрежной зоне. Под угрозой находится Багаевский район и Константиновский. А также те территории, которые пролегают вдоль больших рек — Цимлянский и Волгодонский районы. Проблема, по словам эксперта, может возникнуть и в Усть-Донецком районе из-за более пологого левого берега Дона. И дальше вверх по течению реки Северский Донец в Белокалитвинском районе.

«Северский Донец — это достаточно крупная река. Там, хоть и редко, но бывают ситуации с подтоплением», — говорит собеседник.
Из-за сильных паводков могут пострадать дома, которые стоят на прибрежной зонеИз-за сильных паводков могут пострадать дома, которые стоят на прибрежной зоне
Из-за сильных паводков могут пострадать дома, которые стоят на прибрежной зоне
Фото: 61.mchs.gov.ru
Как строили так и строят: в Ростовской области продолжают застраивать берег Дона
Узнать подробнее

Стоит ли на Дону ждать ЧС из-за весенних паводков

В наибольшей опасности затопления, по словам эколога, находятся частные постройки, возведенные сомнительным образом — рядом с рекой. Их огромное число на прибрежной территории Дона и на левом берегу. Эколог не исключает, что в случае активных паводков, их может попросту смыть водой.

По информации сайта Гидрометцентра России, в бассейнах Дона выше Цимлянского водохранилища в этом году запас воды в снегу составил 79-87% нормы. Это оказалось больше аналогичных значений предыдущего года на 18-36 мм.

Однако научный руководитель Института водных проблем РАН не видит в этом никаких серьезных проблем для Ростовской области.

«Цифры говорят о незначительном превышении, — поясняет Виктор Данилов-Данильян. —  Думаю, что на Дону опасности наводнения не будет».
Берег Дона в Ростовской области продолжает прирастать частными домами
Узнать подробнее

Аварийные сбросы

Однако в свете произошедшего в Орске, любые отклонения от нормы сегодня способны вызвать опасения горожан. Тем более, что Цимлянское водохранилище построено очень давно — в середине прошлого века.

«Срок эксплуатации таких крупных плотин, которые держат водохранилища типа Цимлянского, — сто лет. Но может быть и больше. У нас есть организация — Ростехнадзор, которая пристально следит за состоянием подобных сооружений. На плотинах установлены специальные датчики, которые работают в автоматическом режиме. И если Ростехнадзор замечает и регистрирует какие-то признаки неполадок, начинающихся разрушений плотины или уязвимостей в теле плотины, все это протоколируется и обязательно предоставляется организации, которая управляет или владеет этим гидротехническим сооружением», — разъясняет Виктор Данилов-Данильян.

Собеседник подчеркивает, что мощнейшее наводнение в Орске произошло из-за невнимательного отношения к предупреждениям Ростехнадзора. Ведь организация выявила в плотине десятки дефектов, предупреждала о них. Но необходимые меры не предпринимались.

«При таком высоком уровне, вода бы перекатывалась через дамбу. Но дамба не была бы разрушена. Над защищаемой дамбой территории было бы существенно меньше воды. И таких серьезных опасностей в Орске не возникло бы. Уж до массового отселения точно бы не дошло», — уверен российский ученый.

Эксперты сходятся во мнении, что насчет состояния Цимлянской плотины в Ростовской области можно не сомневаться — Ростехнадзор пристально за этим следит и выдает предписания. Главное, чтобы на них должным образом реагировали местные власти.

Эксперты сходятся во мнении, что насчет состояния Цимлянской плотины в Ростовской области можно не сомневатьсяЭксперты сходятся во мнении, что насчет состояния Цимлянской плотины в Ростовской области можно не сомневаться
Эксперты сходятся во мнении, что насчет состояния Цимлянской плотины в Ростовской области можно не сомневаться
Фото: Alexxx Malev/cc by 2.0/flickr.com
«Цимлянское водохранилище достаточно надежное. Полагаю, что если неблагоприятные факторы в Ростовской области все-таки совпадут, конечно же, может потребуется делать аварийные сбросы. Но каскад дамб у нас есть по Дону, поэтому ситуация далека от критической. До эвакуации населения дело уж точно не дойдет», — убежден Алексей Лебедев.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в январе 2024 года Цимлянское водохранилище в Ростовской области покрылось большими ледяными шарами.

«Никогда такого не было»: Цимлянское водохранилище покрылось большими ледяными шарами
Узнать подробнее
Читайте также:
Азовское море и ветер угрожают Таганрогу разрушительными наводнениямиЗатопление Орбитальной в Ростове-на-Дону сравнили с наводнением в Сочи«Забытая деревня»: жилые дома на улице Шоссейной в Ростове заливает водой
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЧС#Цимлянское водохранилище#Дон#Дамба#Ростов#Повышение уровня воды#Подтопление#Северский Донец#Грунтовые воды#Ростехнадзор#Весенние паводки#Наводнение#Весеннее половодье#Частные постройки#Береговая линия#Норма запаса воды#Опасности наводнения
Подпишитесь
Задонье сидит без воды, пока власти ищут безнадзорных подростков в Ростовской области
Сегодня, 15:03
«Вонища стоит страшная»: жители Гуково сообщили о клубах дыма на городской свалке
Сегодня, 14:50
«Слухи раздувает ЦИПсО»: ростовчанам рассказали, как защититься от холеры
Сегодня, 14:32
«Бросил трактор и сбежал»: ростовчане рассказали, как вырубали здоровые деревья
Сегодня, 13:14
Двигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской области
Сегодня, 15:02
"