Не Тихий Дон: опасность наводнений в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
К каким последствиям это может привести, какие районы Ростовской области могут оказаться затопленными, существует ли угроза введения ЧС и эвакуации населения из-за затоплений — выяснял корреспондент RostovGazeta.
По оценкам историков, река Дон никогда не считалась тихой. Об этом свидетельствуют сохранившиеся факты о разрушительных наводнениях прошлых веков. Первое масштабное наводнение зафиксировано в середине XVII века.
Исторические документы свидетельствуют, что жизнь дончан в периоды наводнений была очень сложной. В частности, очевидцы одного из наводнений тех лет упоминали, что река превращалась в море. А город Черкасск (ныне — станица Старочеркасская) из-за воды и вовсе оказывался в изоляции.
Сообщение с городом в одно из наводнений было возможным только на лодках. Но и этому препятствовали различные природные явления. Нередко жители по несколько дней оставались без провизии. Сильнейшие наводнения продолжалась до середины XX века.
По словам экспертов, ситуация изменилась в 1952 году — с появлением Цимлянского водохранилища. Наводнения продолжились, но перестали иметь масштабы катастрофы.
Цимлянское водохранилище с мощной плотиной позволило контролировать уровень воды.
В начале 2024 года жители Ростова, Мясниковского и Азовского районов столкнулись с проблемой массового подтопления жилых домов. Дончане полагают, что причиной появления неконтролируемых потоков грунтовых вод стало масштабное строительство, нарушившее пути естественного движения грунтовых вод.
В частности, глава региона взял под контроль затопление хутора Ленинаван, уточнив, что это не единственный населенный пункт, который столкнулся с подтоплением.
Эксперты опасаются, что во время весеннего половодья, ситуация на этих территориях может значительно усугубиться — грунтовые воды находятся в прямой зависимости от весенних паводков.
«Проблема с подтоплением грунтовыми водами легко решаема. Можно сделать вертикальный или горизонтальный дренаж. Но и в принципе, если вода идет постоянно, надо смотреть, откуда она берется. Выяснить это не составляет труда. Нужно заказать соответствующие изыскания или исследования в зависимости от ситуации, этим будет все объяснено. И когда будет понятно, откуда идет вода, можно попробовать поработать с источником», — отмечает российский ученый, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
В то же время ростовчане хорошо помнят лето 2023 года, которое сопровождалось ливнями. Тогда массовые подтопления наблюдались в Батайске.
RostovGazeta сообщала, как на ряде улиц в Батайске вода по щиколотку стояла во дворах. У многих жителей топило подвалы и первые этажи домов, выходила из строя мебель и бытовая техника. После ливня в Батайске оказались подтопленными сотни домов. Местные жители собирали подписи для обращения в прокуратуру.
«Да, летом ливни были сильные. Но для того, чтобы наступило критическое состояние разлива воды в регионе, должно совпасть сразу несколько факторов. В их числе — западный ветер — так называемая „низовка“ в Ростовской области», — уточняет эколог Алексей Лебедев.
Серьезные подтопления наблюдались в Ростовской области и в ноябре 2023 года. Их причиной назвали ветровой нагон воды на участке устья Дон. Тогда были подтоплены 20 населенных пунктов Азовского района. Жители Обуховки и Кургана присылали в редакцию фотографии, рассказывая, как вода в считанные часы затапливала их дома и дворы.
Эколог разъясняет, что восточный ветер выдувает воду из Дона. А при западном ветре течение в Дону и Таганрогском заливе затормаживается, исток в дельте Дона замедляется.
Падение скорости течения приводит к накапливанию воды, ее уровень поднимается. Соответственно, при сильном паводке, который совпадет с западным ветром, не исключен резкий подъем уровня воды по бассейну реки Дон.
«В Азовском районе у нас же периодически подтапливает Рогожкино», — уточняет Алексей Лебедев.
По мнению собеседника, весной из-за сильных паводков может пострадать Аксайский район. А именно, те дома, которые стоят на прибрежной зоне. Под угрозой находится Багаевский район и Константиновский. А также те территории, которые пролегают вдоль больших рек — Цимлянский и Волгодонский районы. Проблема, по словам эксперта, может возникнуть и в Усть-Донецком районе из-за более пологого левого берега Дона. И дальше вверх по течению реки Северский Донец в Белокалитвинском районе.
«Северский Донец — это достаточно крупная река. Там, хоть и редко, но бывают ситуации с подтоплением», — говорит собеседник.
В наибольшей опасности затопления, по словам эколога, находятся частные постройки, возведенные сомнительным образом — рядом с рекой. Их огромное число на прибрежной территории Дона и на левом берегу. Эколог не исключает, что в случае активных паводков, их может попросту смыть водой.
По информации сайта Гидрометцентра России, в бассейнах Дона выше Цимлянского водохранилища в этом году запас воды в снегу составил 79-87% нормы. Это оказалось больше аналогичных значений предыдущего года на 18-36 мм.
Однако научный руководитель Института водных проблем РАН не видит в этом никаких серьезных проблем для Ростовской области.
«Цифры говорят о незначительном превышении, — поясняет Виктор Данилов-Данильян. — Думаю, что на Дону опасности наводнения не будет».
Однако в свете произошедшего в Орске, любые отклонения от нормы сегодня способны вызвать опасения горожан. Тем более, что Цимлянское водохранилище построено очень давно — в середине прошлого века.
«Срок эксплуатации таких крупных плотин, которые держат водохранилища типа Цимлянского, — сто лет. Но может быть и больше. У нас есть организация — Ростехнадзор, которая пристально следит за состоянием подобных сооружений. На плотинах установлены специальные датчики, которые работают в автоматическом режиме. И если Ростехнадзор замечает и регистрирует какие-то признаки неполадок, начинающихся разрушений плотины или уязвимостей в теле плотины, все это протоколируется и обязательно предоставляется организации, которая управляет или владеет этим гидротехническим сооружением», — разъясняет Виктор Данилов-Данильян.
Собеседник подчеркивает, что мощнейшее наводнение в Орске произошло из-за невнимательного отношения к предупреждениям Ростехнадзора. Ведь организация выявила в плотине десятки дефектов, предупреждала о них. Но необходимые меры не предпринимались.
«При таком высоком уровне, вода бы перекатывалась через дамбу. Но дамба не была бы разрушена. Над защищаемой дамбой территории было бы существенно меньше воды. И таких серьезных опасностей в Орске не возникло бы. Уж до массового отселения точно бы не дошло», — уверен российский ученый.
Эксперты сходятся во мнении, что насчет состояния Цимлянской плотины в Ростовской области можно не сомневаться — Ростехнадзор пристально за этим следит и выдает предписания. Главное, чтобы на них должным образом реагировали местные власти.
«Цимлянское водохранилище достаточно надежное. Полагаю, что если неблагоприятные факторы в Ростовской области все-таки совпадут, конечно же, может потребуется делать аварийные сбросы. Но каскад дамб у нас есть по Дону, поэтому ситуация далека от критической. До эвакуации населения дело уж точно не дойдет», — убежден Алексей Лебедев.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в январе 2024 года Цимлянское водохранилище в Ростовской области покрылось большими ледяными шарами.