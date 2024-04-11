Не Тихий Дон: опасность наводнений в Ростовской области в 2024 году

По мнению собеседника, весной из-за сильных паводков может пострадать Аксайский район. А именно, те дома, которые стоят на прибрежной зоне. Под угрозой находится Багаевский район и Константиновский. А также те территории, которые пролегают вдоль больших рек — Цимлянский и Волгодонский районы. Проблема, по словам эксперта, может возникнуть и в Усть-Донецком районе из-за более пологого левого берега Дона. И дальше вверх по течению реки Северский Донец в Белокалитвинском районе.