Новые отделения для лечения больных раком построят в Ростове

Сам проект строительства разработали еще два года назад с учетом сохранения гармоничной архитектурной среды исторического центра Ростова, площадь будущих подразделений КДЦ «Здоровье» составит около трех тысяч квадратных метров. Строительство обещают закончить в течение трех лет (32 месяцев).