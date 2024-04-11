Новые отделения для лечения больных раком построят в Ростове

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:32
В четверг, 11 апреля, власти объявили, что в центре Ростова на улице Станиславского, 132/7 началось строительство новых отделений для лечения пациентов с раком. Стройка ведется на месте бывшего тубдиспансера.
Власти уточнили, что после завершения работ здесь появятся отделения противоопухолевой лекарственной терапии и медицинской реабилитации, а также амбулаторно-поликлиническое отделение с эндоскопическим центром.
Сам проект строительства разработали еще два года назад с учетом сохранения гармоничной архитектурной среды исторического центра Ростова, площадь будущих подразделений КДЦ «Здоровье» составит около трех тысяч квадратных метров. Строительство обещают закончить в течение трех лет (32 месяцев).
Ранее ученые обучили нейросети диагностировать рак и выбирать план его лечения.