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Published Сегодня, 15:30

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Новые отделения для лечения больных раком построят в Ростове

Новые отделения для лечения больных раком построят в Ростове

11 апреля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Новые отделения для лечения больных раком построят в Ростове
В Ростове собираются построить новые отделения для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В четверг, 11 апреля, власти объявили, что в центре Ростова на улице Станиславского, 132/7 началось строительство новых отделений для лечения пациентов с раком. Стройка ведется на месте бывшего тубдиспансера.

Власти уточнили, что после завершения работ здесь появятся отделения противоопухолевой лекарственной терапии и медицинской реабилитации, а также амбулаторно-поликлиническое отделение с эндоскопическим центром.

Фото: donland.ru

Сам проект строительства разработали еще два года назад с учетом сохранения гармоничной архитектурной среды исторического центра Ростова, площадь будущих подразделений КДЦ «Здоровье» составит около трех тысяч квадратных метров. Строительство обещают закончить в течение трех лет (32 месяцев).

Ранее ученые обучили нейросети диагностировать рак и выбирать план его лечения.

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