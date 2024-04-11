Нынешнее поколение взрослых людей стареет быстрее, чем предыдущие

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Исследование провели на основе данных почти 149 тысяч человек из британской базы данных Biobank, которая содержит анонимные медицинские истории. Ученые использовали девять биомаркеров, найденных в крови, чтобы определить биологический возраст участников исследования. Оказалось, что у тех, кто стареет быстрее согласно этим биомаркерам крови, риск развития рака значительно выше, пишет pravda.ru.
Исследователи отмечают, что замедление биологического старения может быть эффективным способом борьбы с онкологическими заболеваниями.