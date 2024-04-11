rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Нынешнее поколение взрослых людей стареет быстрее, чем предыдущие

11 апреля 2024, 05:16
Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета провели исследование, которое показало, что нынешнее поколение взрослых людей стареет быстрее, чем предыдущие. Это связано с повышенным риском развития опасных заболеваний, таких как рак легких, желудочно-кишечного тракта и матки.

Исследование провели на основе данных почти 149 тысяч человек из британской базы данных Biobank, которая содержит анонимные медицинские истории. Ученые использовали девять биомаркеров, найденных в крови, чтобы определить биологический возраст участников исследования. Оказалось, что у тех, кто стареет быстрее согласно этим биомаркерам крови, риск развития рака значительно выше, пишет pravda.ru.

Исследователи отмечают, что замедление биологического старения может быть эффективным способом борьбы с онкологическими заболеваниями.

Подпишитесь
Спасатель Белков назвал районы Ростовской области, которые может затопить
Сегодня, 12:40
Колбаса и мясо серьезно подорожали в Ростовской области за неделю
Сегодня, 12:33
После рейдов в Ростовской области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы
Сегодня, 12:25
Рыбак нашел место, где рыба в Ростовской области клюет вообще на все
Сегодня, 11:37
Житель Ростовской области уничтожил поле, копаясь в песке
Сегодня, 11:16
Готовый бизнес в Ростове-на-Дону: какой купить и что продают
Сегодня, 07:17
"