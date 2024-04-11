Нынешнее поколение взрослых людей стареет быстрее, чем предыдущие

Исследование провели на основе данных почти 149 тысяч человек из британской базы данных Biobank, которая содержит анонимные медицинские истории. Ученые использовали девять биомаркеров, найденных в крови, чтобы определить биологический возраст участников исследования. Оказалось, что у тех, кто стареет быстрее согласно этим биомаркерам крови, риск развития рака значительно выше, пишет pravda.ru.