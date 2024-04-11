Почти 140 детей стали жертвами укусов клещей в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В четверг, 11 апреля, сотрудники надзорного органа объявили о начале сезона активности иксодовых клещей. За одну неделю число укушенных клещами дончан выросло более чем в два раза: к врачам обратились 304 местных жителя (+118,7%), 137 из них — дети возрастом до 14 лет (+149% к показателям прошлой недели).
По словам сотрудников донского Роспотребнадзора, в настоящий момент больше всего укушенных зарегистрировали на территории Неклиновского, Сальского, Семикаракорского, Красносулинского и Усть-Донецкого районов.
Представители РПН добавили, что начали проводить в Ростовской области акарицидные обработки, чтобы снизить численность возбудителей инфекции.
Пока что жителей Ростовской области просят быть осторожными и проводить самостоятельные осмотры во время прогулок в парках или зеленых зонах. Если же дончан все же укусили, им следует немедленно обратиться за помощью медиков.
Ранее сотрудники поликлиники рассказали, как помочь человеку, пострадавшему от укуса клеща.