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Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Число жертв укусов клещей в Ростовской области за неделю выросло в 2,2 раза

Почти 140 детей стали жертвами укусов клещей в Ростовской области

11 апреля 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney
Число жертв укусов клещей в Ростовской области за неделю выросло в 2,2 раза

Число жертв укусов клещей в Ростовской области за неделю выросло в 2,2 раза

В Ростовской области более 300 дончан обратились к врачам из-за укусов клещей, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

В четверг, 11 апреля, сотрудники надзорного органа объявили о начале сезона активности иксодовых клещей. За одну неделю число укушенных клещами дончан выросло более чем в два раза: к врачам обратились 304 местных жителя (+118,7%), 137 из них — дети возрастом до 14 лет (+149% к показателям прошлой недели).

По словам сотрудников донского Роспотребнадзора, в настоящий момент больше всего укушенных зарегистрировали на территории Неклиновского, Сальского, Семикаракорского, Красносулинского и Усть-Донецкого районов.

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Представители РПН добавили, что начали проводить в Ростовской области акарицидные обработки, чтобы снизить численность возбудителей инфекции.

Пока что жителей Ростовской области просят быть осторожными и проводить самостоятельные осмотры во время прогулок в парках или зеленых зонах. Если же дончан все же укусили, им следует немедленно обратиться за помощью медиков.

Ранее сотрудники поликлиники рассказали, как помочь человеку, пострадавшему от укуса клеща.

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